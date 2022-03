L’amara sorpresa nella borgata di Villagrazia di Carini

Carenza di personale e rischio addirittura di chiusura di uno dei soli due sportelli rimasti ancora aperti. A lanciare l’allarme è il sindaco di Carini Giovì Monteleone riguardo al ridimensionamento delle Poste nella borgata di Villagrazia. Tantissime le lamentele dei cittadini, costretti a lunghe code e a continui disagi. Tutto questo mentre, evidenzia il primo cittadino, si registra una continua espansione demografica a Carini sia in centro che nelle zone più periferiche. Per questo ha deciso di prendere carta e penna e di scrivere al ministero delle Telecomunicazioni e alla direzione provinciale di Palermo delle Poste.

Tante lamentele

“Mi arrivano sempre più proteste dell’utenza – afferma Monteleone – di un ridimensionamento dell’organico delle Poste di Villagrazia di Carini. Per questo ho scritto alla direzione delle Poste e al ministero delle Telecomunicazioni perché non è possibile che ancora una volta di depotenzino i servizi in una zona come quella di Villagrazia di Carini che al contrario e in continua espansione demografica”.

Anche il direttore allo sportello

Secondo le informazioni assunte dal primo cittadino a causa di questa carenza d’organico persino il direttore della filiale ha deciso di mettersi a lavorare allo sportello. Ma si paventa che degli unici due sportelli rimasti ancora aperti addirittura ci si possa ridurre a breve soltanto ad uno: “Al momento ci sono soltanto due unità in servizio agli sportelli, compreso il direttore, – precisa Monteleone – quando invece Villagrazia avrebbe bisogno di almeno 4-5 sportelli. Pare che vogliano ridurre ad uno soltanto. Forse non c’è consapevolezza da parte della direzione dello sviluppo della popolazione e della sua espansione demografica”.

L’area industriale e il polo sanitario

Il sindaco sostiene che questa espansione non si fermerà. Anzitutto perché anche l’area industriale di Carini sta attirando sempre più imprese, ed in secondo luogo per la futura nascita del polo sanitario Rimed: “A maggior ragione adesso che verrà a insediarsi un polo sanitario di eccellenza – aggiunge Monteleone -, e poi anche la zona industriale è in espansione. Spero che questa richiesta venga ascoltata e che la direzione di Poste e il ministero accolgano l’appello e potenzino il servizio presso gli uffici postali di Villagrazia di Carini”.