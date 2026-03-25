Il chitarrista petrosileno Carmelo Pipitone, fondatore della band Marta sui Tubi e componente degli O.R.k., sarà protagonista di un imperdibile concerto sabato 9 maggio alle ore 21 al Cine Teatro Don Bosco di Marsala.

L’occasione sarà anche un modo per presentare il suo nuovo album “Quinto Quarto”, uscito il 13 marzo scorso per l’etichetta “ad est dell’equatore”, disponibile in vinile e sugli store digitali da maggio. Questo quarto lavoro di inediti arriva a due anni di distanza da “Piedi in acqua” e raccoglie 11 brani composti nell’ultimo periodo, in cui Pipitone si muove con libertà tra inglese, italiano, siciliano e arabo. Le canzoni affrontano i temi complessi della società contemporanea: tirannia, mancanza di saggezza, crudeltà e ignoranza, che rendono difficile anche il semplice atto di respirare (OM, Boffe a Manu China, Filo di lana, Scemo shuffle), e denunciano l’autodistruzione generata dall’ossessione per il superfluo e dall’incapacità di liberarsi da schemi e relazioni imposti dalla socialità (Tossica mente).

Non mancano brani più intimi e personali: in “Solchi tra le mani” Pipitone dedica una canzone a un amico che viene dal futuro, mentre “Quasi aprile” racconta la dolcezza e la tenerezza che i nostri genitori, ormai anziani, conservano negli occhi quando ci si ritrova. “Quinto Quarto” si presenta come un vero e proprio taccuino personale in cui Pipitone fissa impressioni, stati d’animo e riflessioni improvvise, alternando asperità e leggerezza nella sua espressività musicale. L’artista stesso racconta: “Nel mio Quinto Quarto c’è fame e verità, mani ruvide e odore forte, storia popolare ed illusione – perché la nobiltà nasce dalla trasformazione degli elementi e ciò che era poco nutre tanta gente e quel che resta diventa festa”.

Il nuovo album rappresenta una tappa significativa nel cammino artistico di Carmelo Pipitone, un musicista in costante evoluzione, capace di offrire un’espressione autentica e rara della propria sensibilità. Il concerto del 9 maggio al Cine Teatro Don Bosco sarà quindi un’occasione unica per ascoltare dal vivo le sonorità e i virtuosismi della chitarra di uno degli artisti più innovativi della scena musicale italiana contemporanea.

L’evento è organizzato da La Fabbrica assieme a Marco Messineo, in collaborazione con Nomea Produzioni; media partner itacanotizie.it e Marsala C’è.

Tipo evento: Concerto

Ora: 21:00

Artista: Carmelo Pipitone

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