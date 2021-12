grande successo per la cantautrice che festeggia i 25 anni di carriera

Emozioni, applausi e cori dei fan ai due concerti palermitani del tour 2021 di Carmen Consoli: finalmente torna la musica dal vivo in città su un palco teatrale con un’artista di grande personalità e indiscusso talento.

Venticinque anni di carriera

Una platea entusiasta e partecipe, anche se ordinata e con mascherina d’obbligo, ha ripercorso i 25 anni di carriera musicale della cantautrice catanese: testi ricercati e voce inconfondibile, uno stile personalissimo fatto di rock grintoso e impegnato e di ballate poetiche sull’amore, l’amicizia, i ricordi dell’infanzia e i paesaggi della campagna e del mare della sua Sicilia.

Spettacolo suddiviso in tre atti, sul palco Marina Rei

Uno spettacolo quasi teatrale, suddiviso in tre Atti, che raccontano con luci, suoni e immagini diverse le fasi successive della sua vita ed evoluzione artistica, con l’aiuto delle inseparabili chitarre e del prezioso accompagnamento musicale di due collaboratori e amici come Massimo Roccaforte (chitarra, mandolino e arrangiamenti) e Marina Rei, collega cantante che “ha lasciato temporaneamente la sua carriera per suonare la batteria nel mio tour”, come la Consoli racconta con un sorriso.

Vivere la vita “con la passione di una storia d’amore”

Nel silenzio del pubblico in attesa, lo spettacolo inizia con sua lunga riflessione, letta a sipario chiuso, sui valori della vita e le difficoltà dei rapporti umani nei recenti periodi bui della pandemia, con la speranza di potersi ritrovare come prima e non perdere mai la voglia di vivere la vita “con la passione di una storia d’amore”.

Il Sogno

Il pubblico aspetta con ansia la musica e accoglie con entusiasmo l’arrivo dell’artista in un romantico abito bianco e stivali argento, che apre il primo atto dello spettacolo, intitolato Il Sogno, con i brani dell’ultimo disco Volevo fare la rockstar, pubblicato lo scorso settembre con ottimi riscontri di vendite dall’etichetta discografica Narciso della stessa Consoli (Polydor).

I video realizzati da Donatella Finocchiaro

La sua voce incanta con le ballate Una domenica al mare e Volevo fare la rockstar, accompagnate dalla ricchezza di suoni della Rickenbacker di Roccaforte, storica chitarra del rock, le luci ombrose e i video metaforici e visionari realizzati per l’occasione da un’altra artista catanese, l’attrice Donatella Finocchiaro, alla sua prima esperienza come regista.

Il rock degli anni ’90

Tutto cambia nel secondo atto, le luci diventano più forti e arriva la fase “Mediamente isterica” e il rock degli anni ’90, prodotto con la guida artistica di Francesco Virlinzi, storico talent-scout catanese di artisti come Mario Venuti, Brando e Moltheni.

Il pubblico canta in coro Per niente stanca, Contessa miseria, Geisha e Confusa e felice, presentata a Sanremo nel 1997, mentre la chitarra acustica di Roccaforte lascia spazio al ritmo dirompente della batteria di una fantastica Marina Rei, a cui la Consoli lascia il microfono per Donna che Parla in Fretta.

L’omaggio a Rosa Balistreri e Franco Battiato

Il terzo atto, dedicato all’Amicizia, riunisce i tre musicisti sul palco per concludere in crescendo con Parole di burro, Orfeo, i violini suonati dal vento dell’Ultimo bacio, colonna sonora del film di Gabriele Muccino e la bellissima In bianco e nero dedicata alla madre. Due brani in un poetico dialetto siciliano omaggiano i maestri artistici Rosa Balistreri (A finestra) e Franco Battiato, con una sua foto in bianco e nero sullo sfondo e le note di Stranizza d’amuri.

Una rockstar autentica e sincera

Applausi sentiti e calore del pubblico, con gli immancabili bis finali a luci accese Quello che Sento e Amore di plastica, che, come ricorda lei stessa, la portò al Festival di Sanremo per la prima volta nel 1996, facendole realizzare il sogno di diventare una rockstar: autentica e sincera, tradizionale e moderna, ricercata e unica come la sua voce e il suo rock al femminile.

Il tour Volevo fare la rockstar 2021

Il lungo tour Volevo fare la rockstar 2021 è iniziato ad ottobre dopo la pubblicazione del disco, ha toccato tutte le regioni italiane con concerti sold-out, proseguirà a Roma con due date post-natalizie e si concluderà in Sardegna ai primi di gennaio 2022. La produzione musicale è di Francesco Barbaro per OTR live.

Ciao Carmen, alla prossima puntata di una vita da rockstar.