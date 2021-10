4 date in Sicilia 2 a palermo e 2 a catania

La “cantantessa” Carmen Consoli, annuncia tour sui canali social.

Si tratta del grande ritorno a teatro e alla musica della cantantessa dopo 5 anni dal disco di inediti L’abitudine di Tornare e a distanza da 2 anni dalla raccolta live Eco di Sirene.

Carmen Consoli ha raggiunto la fama grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo del 1996 con il brano Amore di Plastica, contenuto nel suo album d’esordio Due Parole, che cattura l’attenzione della critica e del pubblico.

Nel corso della sua carriera la cantautrice ha pubblicato nove album di successo come Confusa e Felice, Eva contro Eva e Mediamente Isterica vendendo più di due milioni di dischi in Italia. Tra i suoi brani più famosi possiamo ricordare Per Niente Stanca con cui ha partecipato al Festival di Sanremo del 1997, l’emozionante brano L’Ultimo Bacio inserito nella colonna sonora dell’omonimo film di Gabriele Muccino, Amore di Plastica e Parole di Burro con cui Carmen Consoli ha ottenuto il riconoscimento di migliore canzone dell’anno al Premio Italiano della Musica.

Carmen Consoli è stata la prima artista donna italiana ad esibirsi allo Stadio Olimpico di Roma nonché la prima artista italiana a partecipare allo storico festival South By Southwest ad Austin, in Texas, nel 2004 ed ha collaborato con i più importanti artisti della scena musicale italiana come Tiziano Ferro, Gianluca Grignani, Lucio Dalla, Adriano Celentano e Franco Battiato.

“Volevo fare la rockstar” al via il tour di Carmen Consoli

VOLEVO FARE LA ROCKSTAR TOUR 2021

29/10 – Assisi (PG) Teatro Lyrick (DATA ZERO)

4/11 – Parma Teatro Regio (Anteprima Barezzi Festival)

5/11 – Trento Auditorium Santa Chiara

8/11 – Firenze Teatro Verdi

13/11 – Pescara Teatro Massimo

15/11 – Bari Teatro Petruzzelli

16/11 – Napoli Teatro Augusteo

20/11 – Torino Auditorium Lingotto Musica

22/11 – Genova Teatro Politeama Genovese

24/11 – Bologna Teatro Duse

25/11 – Milano Teatro degli Arcimboldi

26/11 – Milano Teatro degli Arcimboldi

30/11 – Cagliari Teatro Lirico

10/12 – Senigallia – Teatro La Fenice

11/12 – Padova – Gran Teatro Geox

15/12 – Catania Teatro Metropolitan

16/12 – Catania Teatro Metropolitan

17/12 – Palermo Teatro al Massimo

18/12 – Palermo Teatro al Massimo

26/12 – Roma Auditorium Parco della Musica

27/12 – Roma Auditorium Parco della Musica