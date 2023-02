dal 18 al 21 febbraio, il programma dei festeggiamenti

Al via il carnevale di Cinisi edizione 2023, che torna dopo i due anni di pandemia. La manifestazione comincerà sabato 18 febbraio e si concluderà, come da tradizione, il martedì grasso, 21 febbraio.

La prima giornata

La prima giornata, presentata da Luigi Chiriaco, parte con la parata inaugurale e l’arrivo del “Nannu”, alle 18, a cura della Pro Loco, cui seguirà la presentazione e sfilata dei carri allegorici, alle 19,30, con tante altre manifestazioni a corredo. La sera, manifestazione in piazza Vittorio Emanuele Orlando, con special guest “Babil on suite”.

Domenica presenta Massimo Minutella

Domenica, a presentare la giornata ci sarà Massimo Minutella. Alle 15,30 è prevista la sfilata in maschera a cura delle scuole del territorio, seguirà la sfilata del carro allegorico “Ciak siamo pronti”, realizzato dall’istituto comprensivo di Cinisi, e il corteo delle maschere. A conclusione si ballerà in piazza con Fabio Alesi-Lo zoo di 105 e con il Dj Tony Maniaci.

Lunedì “Lu matrimoniu” e la cavalcata storica

Lunedì 20 febbraio, presentatore Luigi Chiriaco, a partire dalle 16 esposizione dei carri allegorici, a seguire corteo e celebrazione di “Lu matrimonio”, a cura della Pro Loco; alle 18, cavalcata storica in maschera con cavalli di alta scuola equestre, organizzata dall’amazzone Nelly Serio. Si conclude con la serata in piazza, special guest, Dj Set.

Martedì “il funerale del Nannu”

Martedì, presenterà Massimo Minutella. Alle 15,30 comincia la sfilata in maschera, seguirà il carro allegorico dell’istituto comprensivo e il corteo dei carri allegorici, a cura dei maestri carristi. Alle ore 21, chiuderà l’edizione 2023 “il funerale del Nannu”. A fine serata, si ballerà in piazza con il Dj Neja.

Gli organizzatori del Carnevale di Cinisi

Il Carnevale 2023 è stato organizzato dal comune di Cinisi con il contributo dell’assessorato regionale al Turismo e dell’Assemblea Regionale Siciliana, con la collaborazione della Proloco, dell’associazione La Maschera e dell’istituto comprensivo di Cinisi.

L’assessore Nicchi: “Una tradizione di cui si sentiva la mancanza”

“Dopo gli anni della pandemia – ha detto con soddisfazione l’assessore al Turismo Angelo Nicchi, che tanto si è speso per la manifestazione – finalmente torna il Carnevale a Cinisi. Quattro giorni ricchi di eventi e divertimento. Da sabato a martedì, si alterneranno spettacoli, sfilate in maschera e di carri allegorici. Una tradizione di cui si sentiva la mancanza, capace di attrarre visitatori da tutto il comprensorio. Per me è un onore presentare il Carnevale in un’edizione che si annuncia straordinaria. Ringrazio la Pro Loco, l’associazione la Maschera, l’istituto comprensivo di Cinisi, l’assessorato regionale al Turismo, l’Ars e tutti coloro che ne hanno consentito la realizzazione”.

Like this: Like Loading...