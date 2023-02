i festeggiamenti fino al 21 febbraio

Shakalab, Giorgio Vanni, Gemelli Diversi, Lello Analfino, Nino Frassica. Ma non solo. E’ un calendario ricco di novità quello del Carnalivari Tirminisi 2023.

Il sindaco: “Carnevale che riparte e rinasce con molte sorprese”

“Il Carnevale di Termini Imerese riparte e rinasce – commenta la sindaca Maria Terranova -. Quest’anno molte sorprese, a partire dai carri allegorici, interamente rinnovati, che i nostri maestri cartapestai hanno realizzato. Tanti i gruppi mascherati e i concerti musicali. Un programma ricco di tradizione e innovazione”.

Il Carnalivari Tirminisi per riallacciarsi alla storia e alla tradizione

“Ritorniamo dopo due anni di sosta forzata, ma torniamo con tante novità in quella che è la festa dei termitani – spiega, Nando Cimino, direttore artistico della manifestazione -. Una novità che inizia dal nome, non si chiamerà più Carnevale Termitano ma Carnalivari Tirminisi, rifacendoci a quello che era storicamente il modo di chiamare i termitani. Ci riallacciamo alla storia, staremo con i piedi ben saldi nella tradizione attraverso le storiche maschere di “U Nannu ca Nanna” e con la tradizionale lettura del testamento del Nannu ad opera del “Notaio Mezzapinna”.

Una kermesse ricca di novità

“È il momento di rinascere. Quest’anno nella sua edizione “Carnalivari Tirminisi” abbiamo ripreso le tradizioni che valeva la pena conservare e tenere nel nostro cuore, ma ci stiamo rivolgendo al futuro – dichiara Pippo Preti, assessore al Turismo -. Adesso abbiamo avuto la struttura finanziaria e tecnica per poter ripartire. Sarà una kermesse ricca di novità che diventeranno tradizioni in un prossimo futuro”.

Il villaggio del Carnevale e il Food Expo Village

“Il Carnervale riparte dalla tradizione e dall’innovazione con una serie di novità per noi importanti che puntano a rilanciare questa manifestazione – dice il direttore creativo, Antonio Liuni -. Ci sarà un villaggio del carnevale, dove sarà presente un ampio spazio per un Food Expo Village, dove gli artisti faranno da padroni. Questi dieci giorni saranno dieci giorni di festa in cui invitiamo i cittadini e le cittadine a partecipare”.

Un Carnevale all’insegna del divertimento

“Quest’anno è stato previsto un secondo percorso all’interno di quello già esistente negli scorsi anni – conclude Filippo Furnari della FF Service -. L’evento sarà strutturato in maniera più articolata e vedrà artisti di alto livello. Mi auguro che sia un Carnevale all’insegna del divertimento”.

La consegna delle chiavi della città ai “Nanni”

L’Antico Carnevale Termitano è iniziato domenica in piazza Duomo dove la sindaca Maria Terranova ha consegnato le chiavi della città ai Nanni, e poi via alla prima delle cinque sfilate e primo dei dieci spettacoli di questo Carnevale a Termini bassa.

Immenso patrimonio storico, culturale e folkloristico

“Termini Imerese vanta un’antica tradizione che il nostro sodalizio intende salvaguardare, promuovendo attraverso opportune iniziative, le figure simbolo della festa ovvero “U Nannu ca Nanna” e la vecchia usanza della lettura del testamento che da sempre danno storicità dell’evento – commenta il presidente della Società del Carnovale, Emanuele Caruana -. A tal proposito sono allo studio diversi progetti culturali come incontri, conferenze, pubblicazioni; ma soprattutto, ed è l’obiettivo per cui ci spenderemo maggiormente, quello di creare un Museo del Carnevale che la città sicuramente merita. In questo senso riteniamo giusto e opportuno ringraziare anche la famiglia La Rocca che, in quanto proprietaria delle antiche ed originali maschere in cartapesta, ogni anno le mette a disposizione degli organizzatori contribuendo alla buona riuscita dell’evento. Ovviamente, laddove richiesto, e grazie all’esperienza e alla competenza dei nostri numerosi associati, non faremo mancare anche assistenza e supporto logistico per le consuete sfilate dei carri allegorici che i nostri bravissimi maestri cartapestai ogni anno realizzano con amore e passione. La “Società del Carnovale”, quindi, c’è e ci sarà, a tutela di questo immenso patrimonio storico, culturale e folkloristico, che Termini Imerese vanta e che va ben salvaguardato e tramandato”.

Oltre 130 anni di storia

“Dopo la scorsa edizione caratterizzata da festeggiamenti in forma ridotta a causa del Covid-19, “U Nannu Ca Nanna” ritornano super energici per portare gioia, allegria, balli e divertimento, nella speranza di lasciare definitivamente alle spalle il periodo buio della Pandemia – dichiara Daniela La Rocca. – Durante l’edizione 2023, che porta con sé alcune importanti innovazioni, la famiglia La Rocca non farà mancare la presenza delle maschere originali “U Nannu Ca Nanna” che, accompagnate dalle loro inseparabili damigelle, sono prontissime a dare continuità ad una tradizione di oltre 130 anni di storia. Sono proprio loro che, venute da lontano, hanno costruito la più affascinante storia del Carnevale Termitano e continuano a mantenerla viva, racchiudendo tutto, dalla cultura alla storia, dalla satira al folklore, dai coriandoli ai colori. Come ogni anno, i Nanni saranno impegnati con le tradizionali visite presso le scuole di Termini Imerese e del circondario, l’AIPD (Associazione Italiana Persone Down), la Lega del Filo D’Oro, centri ricreativi e case di riposo. La famiglia La Rocca custodisce e sostiene con grande passione il mantenimento della tradizione auspicando il ritorno alla normalità e quella voglia di riempire le strade con i mille colori della speranza e della spensieratezza. Un grazie speciale va all’indimenticabile zio Agostino che da lassù ci guida affinché vengano portati avanti con amore e dedizione quei valori in cui ha sempre creduto e su cui ha sempre basato il suo contributo per la realizzazione di questa antica manifestazione. Viva U Nannu Ca Nanna! Buon Carnalivari a tutti!”.

L’impegno della ProLoco e dei ragazzi di Save The Carneval

“Dopo due anni di stop dovuti alla pandemia e all’emergenza sanitaria a Termini Imerese è tornato lo storico Carnevale – commenta Roberta Ferrara, presidente della ProLoco di Termini Imerese – L’associazione, per la prima volta nella storia, sta partecipando al carnevale con un carro su strada con la straordinaria collaborazione dei ragazzi di Save the Carneval. Giovani volenterosi, un gruppo di trenta ragazzi che si è speso h24 per la realizzazione del carro. La ProLoco di Termini i ragazzi di Save the Carneval sono orgogliosi di poter contribuire al Carnevale 2023”.

A chiudere la prima giornata gli Shakalab: “I giovani devono sempre credere nei propri sogni”

A chiudere la prima giornata è stato il gruppo musicale Shakalab. “Per noi è un piacere aprire le danze di questo Carnevale – hanno commentato – Iniziativa interessante, c’è molta gente e la kermesse è organizzata molto bene”. E sul Festival di Sanremo hanno commentato: “Un Festival dove la musica la fa da padrone. Abbiamo trovato delle eccellenze tra gli ospiti. La vittoria di Mengoni scontata. Lazza ha spaccato. I giovani devono sempre credere nei sogni, che prima o poi si avverano”.

A chiudere la seconda giornata il duo Adabell

Ieri, lunedì 13 febbraio, si è svolto il secondo dei dieci spettacoli a Termini bassa. Ad allietare la serata il duo Adabell (composto dalle sorelle Ada e Annabell Oliveri), con un mix di hit contemporanee e del passato, riarrangiate in chiave acustico.

“Ci hanno definito il pop folk – commenta Ada Oliveri, una delle due artiste -. Portiamo molta musica, dal cantautorato italiano a quello americano e francese. La nostra passione per la musica nasce da bambini perché i nostri genitori facevano parte di un gruppo musicale. La nostra collaborazione è nata un paio di anni fa quando, una sera, abbiamo improvvisato una serata. I pro di essere sorelle è che siamo sorelle, i contro è che siamo sempre insieme”. Per quanto riguarda il Festival di Sanremo Annabell Oliveri ha aggiunto: “Penso che quest’anno sono stati tutti super bravi. Rispetto agli altri anni è stato molto bello. Secondo me il testo più bello è quello dei Coma Cose. Il podio di Mengoni è stato scontato ma lo condivido”.

Info “Carnalivari Tirminisi”

