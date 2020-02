"madre natura" il tema di quest'anno

Anche quest’anno è stato Carnevale per le famiglie e i bambini del quartiere popolare Borgo Vecchio.

Tra musica, coriandoli e stelle filanti si è svolta oggi pomeriggio, 24 febbraio, per le vie del quartiere la parata in maschera in occasione del Carnevale sociale che, giunto alla sua dodicesima edizione, anima i diversi quartieri popolari della città.

La tappa nel quartiere Borgo Vecchio è stata organizzata come d’abitudine dal centro sociale Anomalia, qui presente e attivo da anni. Il tema di quest’anno è stato “Madre Natura“, un modo per continuare a rivendicare con forza il carnevale diritto di tutti e tutte a un mondo accogliente e sostenibile, un mondo non più ospitale a causa di emergenza climatica e difficili condizioni socio-economiche.

Per la rappresentazione della tematica, nelle scorse settimane i bambini del doposcuola del centro sociale, con l’aiuto dei volontari del doposcuola, hanno svolto un laboratorio nel corso del quale con grande entusiasmo hanno realizzato le decorazioni utili per l’allestimento del carro allegorico.

“Un pomeriggio all’insegna della socialità e della tradizione, alimentato dal grande spirito di solidarietà e dal senso di comunità che qui si respira grazie a chi dal basso e giornalmente si impegna per migliorare la vita degli abitanti di questo quartiere che, come altri quartieri popolari della città, soffre la disattenzione di amministrazione e classe politica” afferma Nadia Lo Iacono, volontaria del doposcuola del centro sociale Anomalia.

Giunti in largo Alfano, cuore pulsante del rione, si è condiviso il momento della merenda con le tradizionali chiacchiere offerte dagli esercizi commerciali del rione. Un momento importante è stato quello della tradizionale “vampa dei nanni”, una delle più antiche usanze carnevalesche della nostra terra.