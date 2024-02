L'evento a Palermo e Catania

Palermo si prepara a vestire i colori della solidarietà: il carnevale sociale torna in città per la sedicesima edizione. Da 16 anni, questa festa itinerante attraversa le strade della capitale siciliana con cortei allegri e partecipativi, portando un messaggio di impegno civico e di lotta per i i diritti fondamentali.

Le associazioni, le scuole, le parrocchie e le decine di realtà locali coinvolte nell’organizzazione del carnevale sociale non si limitano a creare costumi e a organizzare sfilate: il loro obiettivo è sensibilizzare la cittadinanza sui diritti mancanti, quelli che dovrebbero essere garantiti ma che troppo spesso restano solo sulla carta. “Ci prendiamo questi tempi per festeggiare assieme e soprattutto per parlare di diritti mancanti” – raccontano le associazioni – il diritto alla pace, il diritto ad avere una casa e un lavoro, il diritto ad un ambiente salubre e a vivere in un mondo pulito, il diritto alla salute, il diritto alla cultura e il diritto di poter esercitare liberamente le proprie scelte di vita”.







“Una per tutt3 tutt3 per una”

“Una per tutt3 tutt3 per una” è il tema scelto per quest’anno, un invito alla solidarietà e alla convivenza in un momento storico segnato da divisioni e conflitti. Il carnevale sociale si propone come momento di aggregazione e di riflessione sulle necessità di difendere i diritti di tutti, a partire dalla pace, dalla casa e dal lavoro fino alla salute, alla cultura e alla libertà di scelta.

Il calendario delle tappe del carnevale sociale si allarga quest’anno, coinvolgendo non solo i quartieri storici di Palermo come Capo, Ballarò e Kalsa, ma anche realtà periferiche come Sperone, Noce e Danisinni. E non solo Palermo: il carnevale sociale sconfinerà anche a Catania, con due tappe previste nei quartieri San Cristoforo e lungo la via Etnea.

Il calendario completo

Il carnevale sociale è pronto a colorare le strade di Palermo e Catania con la sua allegria e il suo messaggio di speranza e impegno civico.

L’8 febbraio, il corteo partirà dalla Cattedrale alle 15,30, attraversando l’Albergheria e il Capo. Il giorno successivo, il 9 febbraio, sarà la volta della Falsa con partenza da piazza Magione alle 15 e del Borgo Vecchio con partenza della c.s. Anomalia in via Archimede 1, sempre alle 15. A Danisinni, la festa inizierà alle 16 in piazza Danisinni.

il 10 febbraio, il carnevale si sposterà a Montepellegrino con partenza alle 16.30 dal circ’opificio e al Cep con partenza alle 15.30 da via Barisano da Trani. A Catania, due tappe speciali: alle 16 al centro polifunzionale Midulla a San Cristoforo.

L’11 febbraio, il corteo arriverà allo Sperone con partenza alle 16 da piazza Torrelunga e a Catania, Villa Bellini sarà il luogo di parte alle ore 16. A Partinico, la festa si terrà presso il Circolo Arci Pasol alle 16.

Il 12 febbraio, Sant’Erasmo sarà il quartiere coinvolto con partenza alle 15 da via Ingrassia. Il 13 febbraio, sarà la volta dello Zen con partenza alle 15 da piazza Gino Zappa mentre nel quartiere Noce, la festa partirà alle 16 da piazza Noce.

