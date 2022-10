Cori e slogan in centro

A Palermo la manifestazione contro i costi esorbitanti dell’energia elettrica. Dopo la mobilitazione di ieri a Enna, oggi tocca al capoluogo siciliano ospitare una delle tappe della protesta che vedrà il culmine il prossimo 7 novembre, sempre a Palermo, quando arriveranno migliaia di cittadini, imprenditori e rappresentanti dei sindacati per unirsi in un unico coro di allarme.

Da piazza Politeama a piazza Pretoria

Il corteo di questa mattina è partito da piazza Politeama per giungere fino a piazza Pretoria per dire basta agli aumenti spropositati delle bollette. Tra i promotori della manifestazione di oggi c’è il panificatore Gioacchino Quartararo, che nei giorni scorsi si è viste recapitare bollette per 80 mila euro. Si tratta di una protesta unitaria per dire no al caro bollette e per chiedere interventi immediati a sostegno d’imprese e lavoratori sui quali gravano costi energetici non più sostenibili.







Il corteo e tanti cartelli

Nella prima mattinata, un corteo di auto dal Panificio Quartararo ha inondato Viale Regione Siciliana per arrivare a Piazza Castelnuovo – luogo del concentramento. “Che futuro avranno i nostri figli?”, si legge nei cartelli in piazza. Il corteo è partito, alle ore 10, da Piazza Castelnuovo per incontrare il Sindaco di Palermo a Palazzo delle Aquile. In testa uno striscione con su scritto “STOP maxi profitti e speculazione. Non ci ruberete il futuro!”, segno che i cittadini siciliani non vogliono piegarsi all’inflazione imposta sulle loro spalle. “Scendiamo in piazza, insieme a tutti gli altri comuni della Sicilia, per lottare uniti ad altri lavoratori e famiglie per scongiurare la chiusura delle attività e la perdita di posti lavoro” dichiara Gioacchino Quartararo, promotore della manifestazione.

Caro vita frutto di speculazioni

Durante il corteo in Via Maqueda il corteo si è fermato a ricordare la Strage di Via Maqueda anche conosciuta come “Strage del pane” perché, oggi più che mai, è importante ricordare tutti i siciliani e siciliane che non si sono mai piegati al volere dello Stato italiano e hanno pagato con la vita la loro voglia di ribellarsi. “Il carovita e l’aumento progressivo del costo dell’energia – infatti – è il frutto di speculazioni scellerate che ricadono sui lavoratori e disoccupati. Non possiamo più pagare il costo di questa crisi, adesso tocca costringere chi specula a tagliare gli oneri”, dice Giovanni di Antudo Palermo.

Verso la mobilitazione del 7 novembre

Numerose le manifestazioni organizzate in provincia di Palermo nei giorni scorsi, da Altofonte a Castelbuono, sulle Madonie, ma anche a San Cipirello, San Giuseppe Jato e Monreale. Quella di Palermo di oggi è una delle tappe dei sit-in di protesta contro il caro energia promossi in diverse piazze siciliane dalle associazioni datoriali e sindacali, in vista della mobilitazione regionale in programma a Palermo il prossimo 7 novembre. È stata la CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della piccola e media impresa), che in Sicilia rappresenta 55mila realtà tra piccole e medie imprese, artigiani, consumatori e pensionati, a organizzare la grande manifestazione collettiva e unitaria che porterà per strada migliaia di persone da tutta la provincia di Palermo ma anche dal resto della Sicilia, per dire no al caro bollette.

Nelle aziende rincari in bolletta del 300%

Le bollette preoccupano non poco famiglie e imprese, costrette in qualche caso a sospendere le attività a causa dei costi di gestione e di produzione troppo elevati. Nel palermitano sono tanti i casi. “I rincari in bolletta registrati dalle nostre aziende sono del 300%. – dice Pippo Glorioso, segretario provinciale della CNA di Palermo – L’inflazione alle stelle sta erodendo stipendi e pensioni portando sul lastrico ogni comparto, ogni imprenditore, ogni famiglia”.