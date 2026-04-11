Con il calo del prezzo del petrolio dei giorni scorsi nonostante la nuova chiusura dello stretto di Hormuz, il prezzo dei carburanti alla pompa in Sicilia è sceso di una ventina di centesimo ma solo con 48 ore di ritardo. Se l’adeguamento dei prezzi in salita è immediato, non altrettanto capita con la discesa dei pezzi. E adesso il rischio di nuova impennata è dietro l’angolo.

Ma non basta. la crisi energetica si ripercuote sui pezzi dei generi alimentari e sui prodotti della grande distribuzione per effetto del caro trasporto, sui prezzi delle bollette per luce e gas e crea allarme sulla tenuta del sistema di collegamento aereo che rischia tagli consistenti a casa della carenza del carburante avio.

Schifani: “Monitoriamo situazione, pronti a intervenire”

La Regione siciliana non ha alcuna competenza diretta sui prezzi e sulle accise ma tiene sotto controllo la situazione. E’ stata indetto un tavolo di monitoraggio per garantire trasparenza ai prezzi e per far sì che l’amministrazione abbia contezza rapida dell’andamento proprio dei prezzi al consumo sia dei carburanti che di bollette e prodotti da supermercato.

“In un contesto internazionale segnato dalle tensioni in Medio Oriente, continuiamo a monitorare con la massima attenzione l’andamento dei #prezzi di #carburanti ed #energia, consapevoli delle difficoltà che questo momento comporta per famiglie e imprese” dice in un video messaggio social il Presidente della Regione renato Schifani.

“Se la crisi dovesse protrarsi, siamo pronti a individuare tutte le risorse necessarie per sostenere cittadini e aziende” promette il governatore.

Lunedì il primo tavolo regionale di monitoraggio

Intanto l’assessore regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo, ha disposto la convocazione di un tavolo tecnico sul settore della distribuzione dei carburanti, in programma il prossimo 13 aprile presso gli uffici in via degli Emiri 45 a Palermo.

L’incontro nasce con l’obiettivo di monitorare l’andamento del mercato e verificare eventuali criticità, con particolare attenzione a possibili fenomeni speculativi.