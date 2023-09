Caro carburanti e guerra alle truffe e al mancato rispetto delle regole alla pompa. Nel mese di agosto, ma soprattutto nel periodo ferragostano e del “controesodo” estivo, la Guardia di finanza ha intensificato i controlli in materia di prezzi dei carburanti al consumo eseguendo 2.424 interventi e riscontrando irregolarità in 659 casi.

1439 violazioni contestate a 659 distributori

I controlli hanno riguardato 171 distributori operanti sulle autostrade e 2.253 impianti attivi sulla restante rete stradale.

Le attività di controllo hanno portato alla contestazione di 1.439 violazioni, di cui 570 per mancata esposizione dei prezzi o difformità di quelli praticati rispetto a quelli indicati; 869 per inosservanza degli obblighi di comunicazione all’“Osservaprezzi carburanti”, istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy.

Il piano di controllo operativo

Si tratta di un piano d’azione che impegna i Reparti operativi ubicati su tutto il territorio nazionale e

proseguirà fino al termine dell’anno, finalizzato a verificare il rispetto degli obblighi di comunicazione dei

prezzi praticati, mediante il portale “Osservaprezzi carburanti” nonché di esposizione degli stessi presso il

luogo di esercizio, attraverso apposita cartellonistica, unitamente all’indicazione del prezzo medio.

Il dato del prezzo medio è determinato su base regionale per gli impianti di distribuzione attivi sulla rete

stradale, mentre è calcolato su base nazionale per i punti di rifornimento situati in ambito autostradale.

Le attività ispettive sono state anche indirizzate a verificare il corretto assolvimento degli obblighi fiscali, il

regolare funzionamento dei sistemi di erogazione e la qualità del prodotto venduto nonché ad acquisire

elementi utili per accertare eventuali ipotesi di condotte lesive della libera concorrenza.

Come si sceglie chi controllare

I soggetti da controllare sono accuratamente preselezionati attraverso mirate analisi sviluppate, a livello centrale,

dalla Componente speciale del Corpo. Le posizioni in capo alle quali, all’esito di tali elaborazioni, emergono più

elevati profili di rischio sono sottoposte a ulteriori approfondimenti, realizzati mettendo a sistema il patrimonio

informativo costituito dalle notizie assunte nell’ambito del controllo economico del territorio, quotidianamente

posto in essere per garantire la sicurezza economico-finanziaria del Paese.

Like this: Like Loading...