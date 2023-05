Nuovi voli da Palermo per Roma e presto anche da altre destinazioni grazie a una nuova compagnia ma ancora non basta. Lo dice fra le righe Renato Schifani, presidente della Regione che poi torna ad attaccare Ita, apre al dialogo con Ryanair e annuncia che presto sbarcherà anche la tedesca Lufthansa.

Ita recupera perdite sulla pelle dei siciliani

“Ita ha ritenuto di recuperare parte delle sue perdite sul sangue dei siciliani. Aspettiamo che arrivi Lufthansa per aprire un dialogo” ha detto senza mezzi termini il presidente della Regione siciliana, parlando in conferenza stampa a Palermo.

Ma Schifani si è concentrato di più sul rapporto con Ryanair che non è del tutto compromesso, secondo il governatore “Se Ryanair mi vuole incontrare mi scriva una lettera ufficiale, non faccia telefonate, e io la incontro. Ho toccato con mano come Ryanair abbia abbassato i prezzi: qualche giorno fa Ryanair offriva la tratta Palermo-Roma a 71 euro, mentre Ita a 260 euro. Ho comprato il biglietto di Ryanair per mia moglie. Mi auguro che un po’ il nostro atteggiamento abbia sortito qualche effetto a favore dei siciliani”.

False notizie nel dibattito sul caro voli

Schifani ha, poi, bollato come “mezza falsa notizia” le voce secondo cui Ryanair avrebbe programmato altri tre voli Palermo-Roma negli stessi orari di quelli previsti da Aeroitalia a partire dal primo giugno. “Mi hanno spiegato che si tratta di cosiddetti voli-francobollo, manovre che le grosse compagnie fanno per rompere la concorrenza dei vettori più piccoli – ha affermato il governatore della Sicilia – Mi auguro che non avvenga in Sicilia. Allo stato attuale non c’è questa preoccupazione. L’ad di Gesap, Vito Riggio, mi ha riferito che c’è solo un volo Ryanair che coincide con quello di Aeroitalia. Ma non voglio fare polemica”.

Serve un intervento di Roma

“Non accetteremo che la prossima finanziaria renda evanescente il principio costituzionale dell’insularità. Fatta questa premessa, qualsiasi cifra venga postata, mi auguro non 10 milioni come nell’ultima manovra, una quota sarà destinata alla riduzione del costo dei voli. Al di là dell’Isee e del reddito delle persone, è importante la possibilità di avere un prezzo agevolato dei voli per i residenti in Sicilia”.

Schifani ha aggiunto che il suo intervento sul tema dell’insularità alla convention di Forza Italia a Milano, è stato “un segnale alla politica e al governo nazionale”.

Ricapitalizzare Trapani e accorparlo a Palermo

Il governo della Regione è pronto a ricapitalizzare Airgest, la società di gestione dell’aeroporto di Trapani che ha registrato una perdita di 2 milioni nel 2022, “ma lo faremo a certe condizioni”, ha, poi, precisato il presidente.

“La riduzione delle perdite da 5 a 2 milioni lascia ben sperare – ha aggiunto Schifani – Vedo avvicinarsi la possibilità di accorpamento di Trapani a Palermo. Sono convinto della necessità di privatizzare, a Catania sono molto più avanti e il modello a cui guardo è quello. Palermo e Catania, del resto, sono gli ultimi grandi aeroporti in mano pubblica”.

Il Ponte sullo Stretto

“Il Ponte sullo stretto rappresenta per noi un grandissimo passo in avanti, finalmente si esce dal tunnel. Entro un anno inizieranno i lavori, questo è l’obiettivo del governo che noi sosteniamo” ha, infine, detto il governatore rispondendo alle domande die cronisti. .