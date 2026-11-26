convenzione siglata anche con wizz air

Lo sconto maggiorato contro il caro-voli per i residenti in Sicilia sarà prorogato per tutto il 2027, con un’operazione da 40 milioni di euro già inserita nella manovra regionale all’Ars. L’agevolazione, inizialmente prevista soltanto per le festività natalizie dall’1 dicembre 2026 al 10 gennaio 2027 (con tetto massimo portato fino a 50 e 100 euro a tratta in base alla fascia di utenza), resterà quindi valida sui voli nazionali per tutti i prossimi dodici mesi.

L’annuncio è arrivato oggi pomeriggio a Palazzo dei Normanni dall’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Alessandro Aricò, a margine della conferenza stampa congiunta con Wizz Air, che da questa sera attiva a sua volta lo sconto diretto in fase di prenotazione per i viaggiatori siciliani.

L’estensione del bonus maggiorato per tutto il 2027

Per sostenere l’allungamento della misura potenziata oltre la scadenza del 10 gennaio, il governo regionale ha messo sul piatto 40 milioni di euro. “La somma, che servirà per coprire tutto il 2027, è già stata appostata nel bilancio in discussione in questi giorni all’Ars assieme alla legge di Stabilità”, ha spiegato Aricò. L’entrata in vigore della proroga annuale del bonus maggiorato sarà dunque operativa subito dopo il via libera definitivo dell’Assemblea regionale siciliana ai documenti finanziari, atteso entro Natale.

L’intesa con Wizz Air: sconto immediato fino a 50 euro senza burocrazia

Sul fronte operativo, la novità immediata riguarda l’accordo siglato tra la Regione e Wizz Air, presentato a Palermo dall’assessore Aricò insieme al ceo della compagnia, József Váradi, e all’assessore al Turismo del Comune di Palermo, Alessandro Anello.

Così come già avviene con Ita e Aeroitalia, i residenti siciliani aventi diritto che sceglieranno di volare con Wizz Air da e verso l’Isola non dovranno più anticipare l’intera somma né presentare domanda di rimborso sulla piattaforma regionale “SiciliaPei”: lo sconto del 25% verrà applicato automaticamente sul sito e sull’app del vettore al momento stesso dell’acquisto, fino a un massimo di 37,50 euro per singolo volo, tetto che sale a 50 euro per i viaggi nel periodo tra il 1° dicembre e il 10 gennaio.

“Da oggi i residenti in Sicilia pagano meno fin dal momento della prenotazione di un volo Wizz Air verso il resto d’Italia: senza dover presentare richieste né attendere un rimborso”, sottolinea il ceo di Wizz Air, József Váradi. “La Regione ha stanziato le risorse, il nostro compito è fare in modo che arrivino ai passeggeri senza burocrazia. E il modo per ridurre stabilmente le tariffe è aumentare i posti disponibili: per questo continuiamo ad aggiungere aeromobili in Sicilia”.

Le rotte coinvolte e le parole di Aricò

Wizz Air – che lo scorso 3 agosto ha riaperto la propria base a Palermo – collega oggi quattro scali siciliani (Palermo, Catania, Comiso e Lampedusa) con otto aeroporti della penisola attraverso 16 rotte nazionali.

“Oggi segniamo un altro importante passo avanti nell’impegno del governo regionale siciliano per garantire il diritto alla mobilità e contrastare i costi aggiuntivi legati all’insularità”, conclude l’assessore Aricò. “Il nostro obiettivo è rendere il trasporto aereo più accessibile e conveniente per i residenti siciliani, in particolare per coloro che hanno necessità di spostarsi per motivi di lavoro, studio o familiari. Grazie alla collaborazione con Wizz Air, il contributo economico regionale sarà applicato direttamente al momento della prenotazione, riducendo i costi che i cittadini devono anticipare e semplificando le procedure”.