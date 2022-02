continuano le trattative

Fratelli d’Italia rilancia la candidatura di Carolina Varchi a sindaco di Palermo. Intanto il partito di Giorgia Meloni fa appello all’Ars per sfruttare le risorse del PNRR, la nuova programmazione europea e la finanziaria.

Giovanni Donzelli ad Agorà

Per Fratelli d’Italia il candidato sindaco di Palermo è Carolina Varchi. Lo ha ribadito Giovanni Donzelli, intervenendo questa mattina alla trasmissione Agorà. “Abbiamo candidati giusti alternativi al Pd, dove governiamo lo facciamo bene come a Verona, dove non governiamo come a Palermo abbiamo proposto Carolina Varchi come candidata a sindaco – ha detto il responsabile organizzativo di Fdi -. Vediamo da quale parte vorranno stare gli altri.

Vediamo Forza Italia con chi vuole stare

Un messaggio mandato ai partiti di centro-destra. “A Palermo per esempio ho visto Forza Italia che non è molto chiara da quale parte vuole stare, vedremo e parleremo sul territorio per capire chi vuole stare con noi”, ha concluso Donzelli”.

E continuano le trattative all’Ars

“Il franco dibattito avvenuto ieri in Aula ha chiarito I contorni della situazione politica interna alla maggioranza, con la volontà di tutti i partiti che la compongo di portare a termine la legislatura sostenendo il Governo. Per sostenere con profitto l’azione del Governo, nell’interesse dei siciliani, è necessario che il Parlamento, e in primo luogo i deputati della maggioranza, siano protagonisti e sostenitori della irripetibile stagione che nei prossimi mesi interesserà la nostra Regione con le ingentissime risorse del PNRR, la nuova programmazione europea e la finanziaria che dovrà e potrà liberare risorse necessarie per famiglie, categorie produttive e imprese.

Questa è l’ora del buonsenso e della responsabilità, lasciando alla porta questioni politiche assolutamente secondarie rispetto agli impegni epocali di cui si sta parlando”. È quanto dichiarano i coordinatori regionali di Fratelli d’Italia Salvo Pogliese e Giampiero Cannella, i deputati di FDI all’Ars Elvira Amata, Gaetano Galvagno, Rossana Cannata e l’assessore al Turismo della Regione Siciliana, Manlio Messina.

L’incontro tra le forze di opposizione all’Ars

Intanto si è tenuto questa mattina nella Sala Pio La Torre di Palazzo dei Normanni un incontro tra le forze di opposizione all’Ars: Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Cento Passi, Verdi-Europa Verde. Ci siamo visti per fare un programma comune in vista della finanziaria regionale e degli interventi sul Pnrr – dicono i parlamentari – intendiamo avviare una serie d’incontri con le parti sociali, gli amministratori locali e la società civile per rappresentare le loro istanze in parlamento”.

Santoro “La nostra candidata sindaco è Carolina Varchi”

“La candidata sindaco di Palermo per Fratelli d’Italia è Carolina Varchi, vedremo da che parte staranno gli storici alleati del centrodestra”. Lo dice Stefano Santoro di Fratelli d’Italia che aggiunge:

“Ora Basta inutili perdite di tempo e maldestri tentativi di disgregazione del centro destra e di creazione di innaturali alleanze, contro l’aspettativa degli elettori del centro-destra storico, che a Palermo vogliono cambiare pagina”.

E conclude: “È l’ora di proporre ai palermitani una candidatura a Sindaco giovane, forte, capace, determinata e coerente e il profilo più idoneo e’ quello di Carolina Varchi proposto da Fratelli d’Italia. Vedremo da che parte staranno gli alleati del centro destra tradizionale, noi siamo già in campagna elettorale”.