Ancora una carrozza abusiva intercettata in centro a Palermo e sequestrata dalla Polizia Municipale ma stavolta dopo il sequestri, deve intervenire anche la Polizia di Stato quando i destinatari del provvedimento amministrativo decidono di farsi giustizia a modo loro nei confronti del deputato regionale che ha denunciato la loro attività irregolare.

Il racconto di Ismaele La Vardera

“Sembra che questa città non ha via d’uscita: l’abusivismo è ovunque. Oggi mentre mi trovavo per strada ho visto una carrozza abusiva con dei passeggeri a bordo. Ho chiesto l’intervento della polizia municipale che ha poi sequestrato il mezzo, ma la cosa assurda è che è servita la polizia di stato, considerato che ad un certo punto i vetturini hanno cominciato a minacciarmi. ‘Non abbiamo paura del carcere’, ‘sappiamo dove sta tuo padre’ ma la cosa peggiore è che mi hanno detto chiaramente di essere mafiosi: ‘Noi mafiosi siamo’. Davanti a queste parole ho chiesto ai vigili di mettere nero su bianco queste cose ma non basta”.

Superato ogni limite serve l’esercito

“Oggi si è superato ogni limite, è necessario che il prefetto intervenga, che lo Stato si faccia sentire. Ho mandato una missiva urgente sia al prefetto che al questore e se non vedrò alcuna azione da parte loro, sono pronto a predisporre un sit-in permanente. La mafia va combattuta, dai cittadini e soprattutto dalle istituzioni” conclude il deputato regionale e leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera, dopo il sequestro della carrozza abusiva in centro a Palermo.

Episodi che si ripetono

Quello del sequestro di carrozze abusive o che non rispettano le ordinanze comunali è un copione che ormai si ripete con una certa frequenza. Numerosi i casi raccontanti dall’assessore comunale Fabrizio Ferrandelli nel corso di tutta l’estate e numerose anche le relazioni dei vigili urbani che hanno reso note multe e sequestri.