Questa mattina una carrozza adibita a trasporto turistico con traino animale è rimasta coinvolta in un incidente nel centro storico di Palermo.

La nota è a firma della volontaria e attivista Giusy Caldo ed è condivisa dalle associazioni animaliste di Palermo, LAV Palermo, Lega del Cane Palermo, Lida Palermo, Balzoo Palermo, i Canuzzi di Marzia e Maria Onlus, Sos Primo Soccorso Palermo, Felici nella Coda, lo Scodinzolo Onlus

A seguito della segnalazione di un cittadino, si è attivata immediatamente la procedura di verifica coordinata dall’Assessorato competente, con l’Assessore Fabrizio Ferrandelli. Sul posto sono intervenuti la Polizia Municipale, il Nucleo Cinofili dei Vigili Urbani, una pattuglia della Polizia Amministrativa e il Servizio Veterinario dell’ASP.

Dai controlli sono emerse irregolarità nella documentazione della carrozza, che hanno portato all’applicazione di sanzioni amministrative. Il Servizio Veterinario dell’ASP, presente sul posto, non ha riscontrato maltrattamenti a carico dell’animale. Sono tuttora in corso ulteriori verifiche da parte dei Vigili Urbani e del veterinario ASP.

La posizione delle associazioni

Come associazioni per la tutela degli animali, ribadiamo con forza che il traino a scopo turistico delle carrozze da parte dei cavalli è una pratica barbara e anacronistica. Nel 2026 riteniamo sia inaccettabile far transitare cavalli nel centro storico di Palermo: un’area già estremamente complessa, congestionata da pullman, mezzi pesanti, auto, monopattini, oltre che da aree pedonali stracolme di dehors e turisti, compresi i numerosi gruppi che sbarcano ogni giorno dalle navi da crociera.

Auspichiamo un immediato cambio di rotta da parte dell’Amministrazione. Non abbasseremo la guardia, nemmeno nei confronti di tutte quelle carrozze abusive sequestrate negli ultimi due anni grazie alla collaborazione con l’Assessore Fabrizio Ferrandelli e la Polizia Municipale.

L’assessore al benessere animale Ferrandelli

“In riferimento all’episodio verificatosi oggi in piazza San Domenico e relativo alla presenza di un cavallo in difficoltà, si comunica che l’Amministrazione è intervenuta tempestivamente attivando i necessari canali operativi.

A seguito della segnalazione, ci si è immediatamente raccordati con la Centrale Operativa della Polizia Municipale, che è intervenuta prontamente sul posto, provvedendo a cristallizzare l’evento e ad avviare gli accertamenti di competenza.

Le attività di verifica hanno riguardato sia lo stato di salute dell’animale, sia la regolarità delle autorizzazioni e concessioni in capo al soggetto conduttore. Contestualmente, sono state acquisite le immagini della Control Room al fine di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

A seguito degli accertamenti effettuati, la Polizia Municipale ha elevato diverse sanzioni nei confronti del conduttore, riscontrando altresì irregolarità amministrative.

È stato inoltre disposto l’intervento immediato del personale medico veterinario, che ha proceduto alle necessarie valutazioni cliniche sull’animale. Il cavallo è stato successivamente trasferito presso idonea struttura e resterà sotto osservazione per il monitoraggio delle condizioni di salute, che al momento appaiono buone.

Secondo le prime valutazioni veterinarie, è stata esclusa la presenza di maltrattamenti, fermo restando il proseguimento delle verifiche cliniche nelle prossime ore a tutela del benessere animale.

L’Amministrazione ribadisce che ogni segnalazione viene presa in carico con la massima tempestività, garantendo interventi immediati, attività di controllo e applicazione delle sanzioni previste.

Si evidenzia, infine, come il rafforzamento delle attività di vigilanza degli ultimi anni abbia determinato un significativo incremento delle azioni di contrasto al fenomeno degli abusi, con numerosi sequestri e confische di carrozze non autorizzate” ha detto l’assessore Fabrizio Ferrandelli.