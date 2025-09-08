“Il riconoscimento da parte dell’Unesco al Geoparco delle Madonie è una notizia straordinaria per la Sicilia e per le comunità che vivono e lavorano in questo territorio. Ottenere il cartellino verde, dopo il precedente richiamo, significa avere saputo trasformare le criticità in opportunità, dimostrando capacità di programmazione, visione e impegno corale”.

Così l’assessore regionale al Territorio e all’ambiente, Giusi Savarino, commenta la conferma del prestigioso marchio internazionale per il Geoparco Unesco delle Madonie, ufficializzata in Cile durante l’undicesima Conferenza internazionale dei Geoparchi.

22 comuni coinvolti

“Ringrazio il commissario del Parco, Salvatore Caltagirone, il referente Peppuccio Bonomo, il Gal Madonie e le 22 amministrazioni comunali coinvolte, che hanno saputo raccogliere la sfida e rispondere in maniera efficace alle raccomandazioni arrivate con il precedente cartellino giallo – sottolinea Savarino –. È un lavoro di squadra che ha dato i suoi frutti e che oggi viene premiato dalla comunità scientifica internazionale; un traguardo in linea con gli obiettivi del governo Schifani per il rilancio del patrimonio ambientale siciliano, con una visione che integra tutela ambientale, educazione scientifica, formazione e promozione turistica”.

Rafforzato il ruolo delle Madonie

“Questo risultato – sottolinea l’assessore all’Ambiente – rafforza il ruolo delle Madonie come laboratorio di sviluppo sostenibile e di turismo naturalistico di qualità. Il marchio Unesco non è soltanto un sigillo di prestigio, ma anche uno strumento concreto per attrarre visitatori, investimenti e nuove opportunità occupazionali. La Regione Siciliana continuerà a garantire il proprio supporto affinché si possa procedere a un ulteriore consolidamento delle strategie di cooperazione territoriale e alla definizione di un masterplan condiviso a lungo termine”.

Patrimonio naturale di inestimabile valore

“Desidero sottolineare l’importanza della straordinaria rete dei Geoparchi Unesco, che rappresentano non solo un patrimonio naturale di inestimabile valore, ma anche un modello di sviluppo sostenibile a beneficio delle comunità locali – dice l’ambasciatore Liborio Stellino, rappresentante permanente d’Italia all’Unesco – Penso, in particolare, al Geoparco delle Madonie, la cui ricchezza geologica, ambientale e culturale costituisce una risorsa unica per l’intero territorio siciliano. In questo contesto, non posso che plaudire calorosamente alla recente rinnovata validazione del Geoparco da parte dell’Unesco, un riconoscimento che ne conferma la qualità e la rilevanza internazionale”.