Le indagini della Guardia di Finanza

È la suocera del collaboratore di giustizia Gaspare Spatuzza la donna di 87 anni morta nella casa di riposo lager Aurora al centro dell’inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Sergio Demontis e il sostituto Anna Battaglia e condotta dai finanzieri del nucleo di polizia economico finanziaria guidato dal colonnello Gianluca Angelini.

La donna è morta il 15 marzo scorso mentre si trovava nella struttura. Era stata rianimata dall’amministratrice di fatto Maria Cristina Catalano di 57 anni come avevano sentito i finanzieri nel corso di un’intercettazione.

“Non lo so Vincenza ti dico che io in altri periodi avrei aspettato che moriva – così diceva – perché già boccheggiava quando fanno gli ultimi tre cosi hai capito io lo ripeto fosse stato un altro periodo non avrei fatto niente l’avrei messa a letto avrei aspettato perché era morta”.

La donna, come hanno accertato le indagini dei finanzieri, è morta all’ospedale Villa Sofia dopo qualche ora.