La storia

E’ morta, nelle scorse ore, per Covid19 all’ospedale Muscatello di Augusta, una donna residente a Sortino, come svelato dagli amici della vittima. Una storia drammatica quella attorno alla famiglia della vittima, costellata, in queste ultime settimane, dai lutti. Il primo si è verificato circa un mese e mezzo fa con la morte del marito della donna, il cui quadro clinico era piuttosto grave, capace di condurlo alla morte, avvenuta nella sua abitazione, solo che nel referto di morte, dal racconto fornito da un testimone e riportato da BlogSicilia, era indicato un sospetto Covid19. La moglie, poco dopo, è risultata positiva al tampone, ed in virtù dell’infezione sarebbe stata trasferita in 3 ospedali diversi fino al decesso di ieri mentre il figlio, a casa con sintomi influenzali, ha dovuto attendere parecchio tempo prima di compiere il test, complice anche la penuria di reagenti denunciata dallo stesso assessore regionale alla Sanità, Ruggero Razza. Per fortuna, come affermato dagli amici di famiglia, è risultato negativo al tampone ma adesso, in un colpo solo, si ritrova senza padre e madre.

E proprio ieri il sindaco di Sortino, Vincenzo Parlato, ha annunciato la morte per Covid19 di due sortinesi ma con la morte della donna sale a 6 il numero di persone decedute a Sortino per coronavirus. “Alla famiglia della donna ed a quelle che purtroppo hanno subito il trapasso dei propri parenti – dice Nello Bongiovanni, consigliere dell’Unione dei Comuni Valle degli Iblei – va il nostro cordoglio. Purtroppo, il numero dei decessi a Sortino per coronavirus, tra le cause potrebbe esserci il fatto che tanti lavorano al Nord Italia. E il ritorno, senza alcun controllo, potrebbe essere stato alla base del contagio”.

Frattanto, al Muscatello sono risultati positivi due pazienti: è scattato come da prassi il test del tampone per tutto il personale sanitario e due infermiere sono risultati positive, mentre tutti gli altri sanitari sono risultati negativi.