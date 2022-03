La storia raccontata dal presidente dell'Antimafia, Nicola Morra

Tutti la chiamano "Casa Felicia" ed è il luogo della memoria per ricordare Peppino Impastato, il giornalista ucciso dalla mafia il 9 maggio del 1978. Alla Casa Memoria era stato destinato un bene confiscato al boss Gaetano Badalamenti. Quel casolare di Contrada Napoli, a Cinisi, era stato pensato come luogo per creare un presidio di legalità.

“Casa Felicia”, Il casolare della discordia

La vicenda va avanti da anni. Gli eredi di Badalamenti adesso ne chiedono la restituzione, forti di una sentenza della Corte di Assise di Palermo e di un provvedimento di revoca della confisca emanato dall’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Però, su quel bene che porta il nome di Felicia Bartolotta, la madre di Peppino Impastato, sono stati effettuati investiti con fondi pubblici. Che fare?

A Casa Minutella, Nicola Morra, presidente della Commissione Antimafia

Di questa vicenda si occupa oggi Casa Minutella. La storia di quel casolare conteso tra chi vuole esprimere legalità e gli eredi della famiglia mafiosa di Cinisi verrà spiegata da Giovanni e Luisa Impastato, dal sindaco di Cinisi Giangiacomo Palazzolo. In collegamento dalla redazione del settimanale "L'Espresso" parteciperà Enrico Bellavia, capo redattore centrale e grande conoscitore e "storyteller" del fenomeno mafioso. Alla puntata partecipa anche Nicola Morra, presidente della Commissione nazionale Antimafia.

