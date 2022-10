A Talk Sicilia Massimo Minutella svela i "segreti" della diciottesima stagione del suo talk show

Ritorna Casa Minutella. Anche quest’anno l’appuntamento è su Video Regione, sul canale 14 del Digitale terrestre. Manca una manciata di giorni all’inizio della diciottesima stagione del talk show diventato la casa dei siciliani. A Talk Sicilia, Massimo Minutella ha raccontato come cambia il programma e cosa dobbiamo aspettarci da una stagione che si annuncia ricchissima di contenuti, informazioni e intrattenimento.

“Casa Minutella, solo sul 14” a partire dal 24 ottobre su Video Regione

“Vi aspetto a partire dal 24 di ottobre sul canale 14 del digitale terrestre, alle 14:45, il lunedì, il martedì e mercoledì – ha detto Massimo Minutella, ricordando che il programma verrà anche replicato, sempre sul digitale terrestre. L’appello, però, è di non fare mancare il sostegno e continuare a seguire il programma in diretta: “Siete stati in tanti negli anni passati. Ambisco ad avervi ancora una volta con me. Quest’avventura che sarà lunga più di cento puntate. Quindi mettetevi comodi che sarà lunga, faticosa e inesorabile”.

Casa Minutella, 18 anni di televisione (ma tutto è nato alla radio)

Ma la stagione di Casa Minutella che inizia è anche quella della “maggiore età”. Il programma ideato da Massimo compie 18 anni: “Sono molto contento, 18 anni sono passati, sono tanti. A dire il vero ne andrebbero contati altri due, perché in realtà questo talk era un programma radiofonico, i primi due anni sono stati trasmessi solo per radio”. Una cosa è certa: Casa Minutella è uno dei programmi più longevi della tv regionale.

Anche quest’anno le inchieste gentili di Massimo Minutella

Anche quest’anno la ricetta di Casa Minutella sarà un oculato di mix tra informazione, politica, cultura, intrattenimento e spettacolo. “Ognuno ha una propria vocazione – riflette Massimo – c’è chi ha la vocazione del racconto, come nel mio caso, chi ha una predisposizione a servire gli altri, attraverso la medicina, per esempio. Ecco, nel mio caso io, sin da quando ero bambino, ho sempre immaginato che la mia attività potesse in qualche maniera essere quella del raccontare, però al tempo stesso anche far divertire. Io nasco come conduttore di intrattenimento”.

Ma in tutti questi anni la “vocazione” di Massimo Minutella non ha tralasciato l’infotainment. Il programma s’è occupato di argomenti delicati e scottanti, le ormai celeberrime “inchieste gentili”, inchieste che, alla fine dei conti, tanto gentili non sono. Casa Minutella ha acceso i riflettori sullo scandalo del Cimitero dei Rotoli di Palermo, ha fatto vedere in presa diretta cosa significa essere poveri e allo stremo delle forze. Ha portato gli spettatori a vedere da vicino cosa succede a Bellolampo, la fabbrica della “monnezza” palermitana, al bivio tra il collasso ecologico e il rilancio industriale ed ecosostenibile. Anche quest’anno Casa Minutella sarà questo e tanto altro. L’appuntamento è il prossimo 24 ottobre su Video Regione, il canale 14 del digitale terrestre.

La puntata di Talk Sicilia con l’intervista integrale a Massimo Minutella sarà trasmessa domani 14 ottobre alle ore 15 su Blogsicilia.it ed alle ore 18,00 su Video Regione (canale 14 del digitale terrestre).