Gli ospiti

Alle 14.45 di martedì 12 gennaio, in diretta su BlogSicilia.it, andrà in onda la 25esima puntata della 16esima edizione di Casa Minutella, il talk show cult condotto da Massimo Minutella. La trasmissione sarà condivisa su molte pagine Facebook.

Casa Minutella andrà in onda anche su VideoRegione (canale 16 del digitale terrestre) e in differita dalle 18 su Radio Fantastica RMB.

Gli ospiti: Antonio Ingroia, ex magistrato e politico; Toto Cordaro, assessore regionale al Territorio e Ambiente; Gaspare Borsellino, giornalista di Italpress; Emanuele Lauria, giornalista de La Repubblica; Bernando Salvo, uno dei pescatori di Mazara prigionierio in Libia e poi liberato e i 4 Gusti.

