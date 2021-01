Casa Minutella, 28ª puntata con Scoma, Giammanco ed Enrico Ruggeri

20/01/2021

Alle 14.45 di giovedì 21 gennaio, in diretta su BlogSicilia.it, andrà in onda la 28esima puntata della 16esima edizione di Casa Minutella, il talk show cult condotto da Massimo Minutella. La trasmissione sarà condivisa su molte pagine Facebook. Casa Minutella andrà in onda anche su VideoRegione (canale 16 del digitale terrestre) e in differita dalle 18 su Radio Fantastica RMB. Prima parte politica con Francesco Scoma, deputato nazionale di Italia Viva, e Gabriella Giammanco, senatrice di Forza Italia. Ad alimentare il dibattito saranno i giornalisti Manlio Viola (direttore di BlogSicilia), Salvatore Cannata (direttore di VideoRegione), Antonio Fraschilla (L’Espresso). Ci sarà anche il punto della situazione con l’emergenza Covid-19 grazie all’intervento del professore Antonio Cascio, prima di Malattie Infettive del Policlinico di Palermo. Poi, due grandi ospiti musicali: il cantautore Enrico Ruggeri e il giornalista e critico Red Ronnie. Per essere avvisati sulla messa in onda del programma e per inviare suggerimenti si può scrivere a Casa Minutella tramite questo modulo.

