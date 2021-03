46ª puntata di Casa Minutella con Alberto Samonà e Vittorio Sgarbi

28/03/2021

Martedì 30 marzo, alle 14.45, in diretta su BlogSicilia.it, andrà in onda la 47esima puntata della 16esima edizione di Casa Minutella, il talk show cult condotto da Massimo Minutella. La trasmissione sarà condivisa su molte pagine Facebook. Casa Minutella andrà in onda anche su VideoRegione (canale 16 del digitale terrestre) e in differita dalle 18 su Radio Fantastica RMB. Nella prima parte gli ospiti saranno Alberto Samonà, l’assessore regionale ai beni culturali; Vittorio Sgarbi, politico e critico d’arte; Alfio Scuderi, direttore artistico delle Orestiadi; Mimmo Targia, direttore del parco archeologico di Tindari; Rossella Giglio, direttore del parco archeologico di Segesta. Nella seconda parte gli ospiti saranno il cantautore Sergio Cammariere; il cabarettista Giuseppe Castiglia; il giornalista – scrittore Francesco Terracina. Per essere avvisati sulla messa in onda del programma e per inviare suggerimenti si può scrivere a Casa Minutella tramite questo modulo.

