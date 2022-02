Nella seconda parte arriva Lirio Abbate

Donne per Palermo: Francesca Donato e Rita Barbera sono le ospiti della puntata odierna di Casa Minutella. Entrambe sono candidate a Sindaco di Palermo. Partecipano al talk, in onda ogni giovedì e martedì su Blogsicilia, Tempostretto e Video Regione (canale 16 del digitale terrestre), per raccontare i loro programmi per il capoluogo siciliano.

Donne per Palermo, Francesca Donata: l’eurodeputata che ha detto no a Draghi

Francesca Donato, eurodeputata dal 2018, eletta nella lista “Lega per Salvini” ha abbandonato il movimento, contestando la scelta di sostenere il governo Draghi. Donato è balzata agli onori della cronaca nazionale per le sue posizioni rispetto alla crisi pandemica. Si candida alla guida della città, poiché sostiene che i partiti non sia più in grado di esprimere un progetto qualificante per rilanciare Palermo.

Donne per Palermo, Rita Barbera una storia di solidarietà che parla ai giovani

Rita Barbera è l’ex direttrice dell’Ucciardone e del Pagliarelli. Adesso lancia la propria candidatura a palazzo delle Aquile con lo sguardo rivolto ad ottenere il consenso di giovani e donne, con la sigla “Progetto Palermo”.

“Una femmina”, il film tratto dal racconto di Lirio Abbate

Nella seconda parte del programma, Massimo Minutella presenterà il film “Una femmina”, tratto dal saggio “Fimmine ribelli” del vicedirettore dell’Espresso Lirio Abbate. Il film racconta la storia delle donne calabresi che si sono ribellate alla ndrangheta. Il film sarà presentato in trasmissione da Lirio Abbate, Francesco Costabile (regista del film) e Lina Siciliano, la protagonista principale.

Il Televoto di BlogSicilia sull’operato degli assessori regionali

Nel corso della puntata, vedremo a che punto è la classifica del Televoto di BlogSicilia sull’operato degli assessori regionali siciliani. La consultazione online prosegue sino alla mezzanotte del prossimo 2 marzo. Le classifiche di gradimento verranno aggiornate ogni martedì e giovedì e i dati parziali verranno comunicati in occasione delle puntate di Casa Minutella. Il televoto è un modo per permettere ai nostri lettori di esprimere la propria opinione. Naturalmente, questa procedura non ha alcun valore scientifico, non si basa su campioni verificati e non vuole orientare l’opinione pubblica. Questa iniziativa va considerata un servizio offerto ai nostri lettori per rafforzare il senso di community. Si tratta, in fondo, di mantenere vivo il legame tra chi realizza quotidianamente questo prodotto editoriale e il pubblico dei nostri lettori. Per partecipare al Televoto basta collegarsi a questo link: https://www.blogsicilia.it/il-televoto-sulla-giunta-regionale-siciliana/