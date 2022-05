In collegamento Pino Maniaci di Tele Jato

Casa Minutella torna a occuparsi di politica e soprattutto delle elezioni amministrative del 12 giugno, dopo le due puntate dedicate all’edizione 2022 di Expocook. In quella data i palermitani sono chiamati a rinnovare il consiglio comunale di Palermo ed eleggere il nuovo Sindaco. Gli ospiti della puntata di domani (17 maggio) sono Ciro Lo Monte e Gaetano Cammarata, entrambi candidati alla fascia tricolore a Palermo. “Abbiamo dato voce a tutti i candidati a sindaco di Palermo con un format snello e preciso, come nello stile del nostro talk show – spiega Massimo Minutella – con interviste dirette ai candidati sindaco. Saranno dei faccia a faccia, per consentire a chi si candida a guidare Palermo di spiegare il suo programma politico al nostro pubblico”. Niente duelli tra candidati, dunque, ma uno spazio “politico” serio quanto equilibrato per consentire di raccontare storie e programmi. “L’obiettivo – continua il conduttore del talk show – è offrire informazioni a chi ci segue perchè tutti si possano fare un’idea chiara delle offerte politiche che sono sul tappeto”. Casa Minutella è in diretta su BlogSicilia.it e Video Regione (canale 16 del digitale terrestre, canale 14 dgt terrestre a partire dal 28 aprile, in alcune zone della Sicilia).

Nel salotto social di Massimo Minutella domani sono attesi Ciro Lo Monte e Gaetano Cammarata. Dopo la candidatura alle amministrative del 2017, l’architetto Ciro Lomonte, si rimette in discussione per la poltrona di primo cittadino di Palermo. A questa tornata elettorale è sostenuto da Siciliani Liberi (movimento autonomista di cui è segretario nazionale), Italexit e Popolo della Famiglia. Gaetano Cammarata, invece, si definisce “uomo del popolo”,e si presenta con la lista “Per Palermo, 1 di noi”, movimento civico traversale ai partiti, non di destra, non di sinistra.

Pino Maniaci a Casa Minutella

Nella seconda parte del programma, Casa Minutella si collega con Pino Maniaci, direttore di Tele Jato, la tv di frontiera che recentemente ha spento i suoi ripetitori a causa delle nuove regole del digitale terrestre. Tele Jato è sempre stata una televisione “contro”, in prima linea nella lotta alla mafia e nella diffusione della cultura della legalità. Casa Minutella è in diretta a partire dalla 14,45 su BlogSicilia.it e Video Regione, canale 14 del digitale terrestre.