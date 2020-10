Casa Minutella, oggi la 2ª puntata con Leoluca Orlando e Roy Paci

Redazione di

22/10/2020

Oggi, alle 14.45, in diretta su BlogSicilia.it, andrà in onda la seconda puntata della 16esima edizione di Casa Minutella, il talk show cult condotto da Massimo Minutella. La trasmissione sarà condivisa su molte pagine Facebook. Casa Minutella andrà in onda anche su VideoRegione (canale 16 del digitale terrestre) e in differita dalle 18 su Radio Fantastica RMB. L’ospite politico di oggi sarà il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando e in studio ci sarà anche il giornalista e scrittore Giuseppe Sottile. Poi, si parlerà di Covid-19 con Antonio Cascio, direttore dell’Unità Operativa Malattie Infettive del Policlinico di Palermo. Durante la trasmissione, inoltre, l’intervista a Gabriele Marchese, ex responsabile dei servizi cimiteriali di Palermo. Poi, la chiacchierata di Minutella con il musicista Roy Paci. E nel corso del programma saranno frequenti i collegamenti con Nicoletta Lo Bue. Infine, ricordiamo che c’è anche questo modulo per essere avvisati sulla messa in onda del programma e per inviare suggerimenti, mentre sulla pagina Facebook è possibile inviare domande per il sindaco del capoluogo siciliano:

