Nel giorno in cui si celebra l’amore, San Valentino, Ragusa si è vestita di meraviglia grazie ad un’atmosfera magica e vibrante. Si è inaugurata stamani la “Casa delle Farfalle” che in questa edizione tocca per la prima volta il capoluogo ibleo. Rappresenta un’ode alla bellezza della natura che si fonde con l’arte e la cultura, trasformando il centro storico superiore in un giardino tropicale di incanto.















Centinaia di farfalle

Il “Centro Commerciale Culturale Mimì Arezzo” (in Via Giacomo Matteotti n. 61), diventa l’epicentro di questo straordinario evento, accogliendo centinaia di farfalle colorate in volo, provenienti da ogni angolo del mondo. La “Casa delle Farfalle” si presenta come un’oasi di serenità e meraviglia, dove la luce filtra tra le foglie verdi e colorate, creando giochi di ombre e riflessi che danzano sulle ali iridescenti delle farfalle

Varcare la soglia di questo giardino tropicale è come entrare in un altro mondo, un mondo dove il tempo sembra dilatarsi e le preoccupazioni svaniscono nel volo leggero delle farfalle. La vegetazione rigogliosa avvolge i visitatori in un abbraccio caldo e accogliente, mentre l’aria profuma di fiori e di vita. I colori sgargianti delle farfalle si mescolano armoniosamente con la ricchezza cromatica delle piante, creando un quadro vivente di una bellezza senza tempo. Ogni angolo della “Casa delle Farfalle” diventa una scoperta, con farfalle che volteggiano libere nell’aria, posandosi delicatamente sui fiori o svolazzando tra i rami degli alberi o ancora posandosi proprio tra i visitatori i cui occhi si riempiono di stupore e di gioia di fronte a uno spettacolo così straordinario in questo luogo quasi incantato.

Le parole del sindaco

“La Casa delle Farfalle è un progetto di grande valore, che offre un’occasione unica di apprendimento e divertimento che unisce scienza ed educazione ambientale – afferma il sindaco Peppe Cassì – Sarà sicuramente meta di tanti visitatori di tutte le età, cittadini e turisti, l’occasione per rigenerare questa parte di città portando motivi di interesse. Un tassello che si aggiunge al lavoro che si sta già facendo”.

Anche l’assessore comunale ai Centri Storici, Giovanni Gurrieri, sottolinea l’importanza di questo evento per la rivitalizzazione del centro storico di Ragusa Superiore: “Questo appuntamento sarà una coinvolgente occasione che permetterà di vivere la città con lo sguardo ricco di stupore ma anche con l’obiettivo di animare il centro storico, realizzare percorsi e far conoscere anche vie e monumenti caratteristici di questa zona della nostra città. Tra l’altro, grazie al collettivo Ocra, sono state realizzate delle installazioni a tema farfalle, molto particolari. La principale riguarda la facciata di Palazzo Ina che è solcata da enormi farfalle”.

Simone Scarso, delegato dell’organizzazione della “Casa delle Farfalle”, spiega che i visitatori potranno connettersi con il mondo naturale in modo unico e suggestivo: “La magia della natura è protagonista e si mostra come uno spettacolo affascinante che valorizza il mondo che ci circonda, connettendo l’uomo all’ambiente”.

Già oggi numerose scolaresche hanno affollato il giardino tropicale, dimostrando un vivace interesse verso questa straordinaria opportunità didattica e di scoperta curata dal direttore scientifico Antonio Bruno e dal resto dello staff. Le prenotazioni per gruppi turistici e scolaresche sono già in crescita, testimoniando l’entusiasmo generale per questo evento tanto atteso.

La “Casa delle Farfalle” si può visitare tutti giorni, anche festivi, fino al 17 giugno dalle 9:00 alle 18:00. Per prenotazioni delle scolaresche è possibile contattare il numero dedicato 392-7691183 o visitare il sito web www.lacasadellefarfalle.com e i canali social associati.