Il fascino dei palazzi Liberty a Palermo attira nuovi capitali

Il mercato immobiliare residenziale in Sicilia consolida la sua fase di crescita. Nella prima parte del 2025 le compravendite sono aumentate del 6% nel primo trimestre e dell’11% nel secondo rispetto allo stesso periodo del 2024, a conferma di una domanda in progressiva espansione e di condizioni favorevoli all’acquisto. Un trend positivo che interessa l’intera regione, sostenuto da una rinnovata fiducia nel mattone e dalla crescente propensione delle famiglie a investire nella qualità dell’abitare.

Le preferenze dei siciliani si concentrano su abitazioni di ampie dimensioni: secondo i dati dell’ultima edizione del Real Estate Data Hub – il market report semestrale realizzato dal Centro Studi di Remax Italia, dall’ufficio studi di Yard Reaas e dall’ufficio studi di 24MAX, gli immobili con cinque o più locali rappresentano, infatti, il 37,3% delle transazioni, una quota nettamente superiore alla media nazionale, dove prevale il trilocale. Una scelta che riflette la tradizione abitativa dell’isola e il valore competitivo dei prezzi al metro quadro, mediamente più contenuti rispetto al resto d’Italia.

Palermo, mercato vivace e tempi di vendita record

Con un tempo medio di 137 giorni per vendere una casa, Palermo si conferma tra i mercati più dinamici del Sud, con performance migliori rispetto alla media regionale (181 giorni) e a quella nazionale (153). Secondo i dati analizzati da Remax Italia, il mercato immobiliare nel capoluogo si distingue per equilibrio e solidità: i prezzi medi, attorno ai 1.287 euro al metro quadro, mostrano una sostanziale stabilità dopo un periodo di oscillazioni moderate, segno di bilanciamento tra domanda e offerta.

Turismo e patrimonio liberty trainano gli investimenti

A sostenere la vitalità del mercato palermitano è soprattutto il turismo, che continua a esercitare un ruolo propulsivo per il mercato immobiliare. Il Centro Storico, Mondello e Sferracavallo restano le aree più richieste sia da chi cerca una seconda casa, sia da chi punta su immobili da destinare a B&B e case vacanza. L’interesse è alimentato anche dagli incentivi fiscali sulle ristrutturazioni e dalla possibilità di ottenere rendimenti elevati. Parallelamente, Palermo sta vivendo una rinascita architettonica legata al recupero di palazzi storici e ville in stile Liberty. Questi edifici, autentiche icone del patrimonio residenziale cittadino, vengono restaurati e valorizzati con interventi di alto profilo che uniscono tradizione e modernità, attirando investitori locali, nazionali e internazionali.

Luxury e sostenibilita’, due direttrici di sviluppo

Anche il segmento luxury sta registrando un incremento costante, trainato da progetti di recupero dal forte valore storico e artistico. Zone come Politeama, Libertà, Corso Vittorio Emanuele e Mondello confermano il loro ruolo di riferimento per chi cerca immobili di pregio, mentre nel Centro Storico prosegue la trasformazione di antichi palazzi nobiliari in residenze di charme o boutique hotel.

Accanto al lusso, cominciano a emergere i primi segnali della transizione ecologica. Sebbene secondo i dati del Centro Studi di Remax Italia le abitazioni “green” rappresentino ancora solo il 2% delle compravendite regionali, si inizia a manifestare un’attenzione verso soluzioni più efficienti dal punto di vista energetico, sintomo di una sensibilità in evoluzione tra acquirenti e operatori.

Conferenza sul mercato immobiliare di Remax italia – Palermo

Le dinamiche che stanno interessando il mercato immobiliare siciliano saranno al centro della Conferenza sul mercato immobiliare organizzata da Remax Italia, in programma giovedì 30 ottobre 2025 presso l’Hotel NH Palermo. L’incontro, aperto al pubblico e gratuito su registrazione, sarà guidato da Dario Castiglia, Ceo & Founder di Remax Italia, affiancato da broker e agenti operativi sul territorio che condivideranno dati e insight sull’andamento del comparto residenziale. Un’occasione preziosa per chi opera nel real estate o è interessato a conoscere le nuove opportunità del mercato immobiliare in Sicilia.