Un altro alloggio popolare strappato sul tempo al rischio di occupazione abusiva e consegnato a una famiglia avente diritto. Prosegue a Palermo il piano di recupero del patrimonio pubblico portato avanti dall’assessorato all’Emergenza abitativa insieme alla Polizia Municipale, basato su un sistema di alert e monitoraggio incrociato per individuare gli immobili liberi prima che finiscano nei circuiti illegali.

Il confronto con il passato: “Centinaia di assegnazioni”

A rivendicare la svolta nei numeri è l’assessore Fabrizio Ferrandelli, che mette a confronto il ritmo attuale con quello degli anni precedenti.

“È un risultato importante che testimonia il lavoro svolto dall’Amministrazione sul fronte del recupero del patrimonio abitativo pubblico e della sua restituzione alle famiglie che ne hanno realmente diritto – spiega Ferrandelli –. Basti pensare che nel periodo compreso tra il 2017 e il 2023 risultano consegnati soltanto 30 alloggi, mentre nell’ultimo biennio siamo riusciti a realizzare centinaia di assegnazioni. Un cambio di passo significativo, che dimostra quanto sia fondamentale un lavoro coordinato tra gli uffici, la Polizia Municipale e tutti i soggetti coinvolti”.

I rischi dell’abusivismo: “Niente residenza né Assegno di inclusione”

L’esponente della giunta rivolge poi un appello diretto ai cittadini in difficoltà economica affinché presentino regolare istanza per entrare nelle graduatorie digitalizzate, evitando scorciatoie illegali che finiscono per penalizzare le stesse famiglie.

“L’occupazione abusiva non rappresenta una soluzione al problema della casa – avverte l’assessore –. Al contrario, espone le persone a conseguenze pesanti: non offre garanzie di stabilità, impedisce o rende estremamente difficile la regolarizzazione della propria posizione anagrafica, limita l’accesso alla residenza e, di conseguenza, a una serie di diritti, prestazioni sociali e misure di sostegno economico, come l’Assegno di inclusione. Senza contare i rischi di procedimenti penali e la necessità di ricorrere a forniture irregolari di energia elettrica e acqua”.

La lotta al racket degli alloggi: “Non abbassate la testa”

Secondo Ferrandelli, la trasparenza delle graduatorie – gestite con punteggi verificabili e senza corsie preferenziali – è l’unico argine contro chi lucra sul disagio sociale.

“Vogliamo che i cittadini sappiano che esiste un’alternativa concreta all’illegalità: una casa assegnata attraverso procedure regolari, con un canone sociale sostenibile e con la piena tutela dei propri diritti – sottolinea –. Non possiamo lasciare che il bisogno abitativo diventi terreno di sfruttamento, di racket e di interessi criminali, con transazioni milionarie che finiscono per alimentare circuiti illegali e organizzazioni mafiose. Il nostro invito è a non abbassare la testa, ma ad alzarla. La casa è un diritto da tutelare, ma deve esserlo attraverso regole uguali per tutti”.