Mercoledì 4 giugno alle 10.30, l’aula consiliare del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta ospiterà un appuntamento istituzionale promosso da Cassa Depositi e Prestiti (CDP), rivolto agli enti locali della provincia.

L’iniziativa, sostenuta dal neopresidente del Libero Consorzio Walter Tesauro, si propone di rafforzare il dialogo tra amministrazioni locali e CDP, puntando sulla condivisione di strumenti concreti per rilanciare la governance e sostenere lo sviluppo del territorio.

Un’opportunità concreta per i territori

Durante l’incontro saranno presentati i principali ambiti operativi e le principali soluzioni della CDP per garantire una gestione efficiente e sostenibile delle finanze pubbliche locali.

Particolare attenzione sarà dedicata al Servizio di Tesoreria offerto da Poste Italiane in collaborazione con CDP, con un focus sulle anticipazioni di tesoreria, pensate per garantire liquidità agli enti nei momenti critici. L’obiettivo è supportare una gestione efficiente e sostenibile delle finanze pubbliche locali.

I 22 sindaci della provincia avranno la possibilità di confrontarsi direttamente con i rappresentanti di CDP, discutere tematiche specifiche e programmare incontri personalizzati presso l’Ufficio territoriale di Palermo.

“L’iniziativa, condivisa dal neopresidente del Libero Consorzio, Walter Tesauro, si inserisce in un percorso di rilancio della governance territoriale e rappresenta un’occasione preziosa per approfondire le possibilità di accesso agli strumenti di finanziamento e supporto messi a disposizione da CDP per Comuni e Pubbliche Amministrazioni”.

Un’occasione concreta per rafforzare la capacità amministrativa e pianificare investimenti pubblici strategici a favore delle comunità locali.