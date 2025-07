Tutto pronto a Castelbuono per l’apertura della 99esima edizione del Giro Podistico Internazionale, uno degli appuntamenti sportivi più longevi e sentiti d’Italia. Venerdì 25 luglio, nella suggestiva cornice di Piazza Margherita, andrà in scena una serata di sport, spettacolo e racconto che darà ufficialmente il via all’attesa gara del giorno successivo.

Una giornata per celebrare sport, giornalismo e memoria

A condurre l’evento due nomi simbolo dell’atletica leggera italiana: Franco Bragagna, storica voce Rai, e Federico Bini, speaker ufficiale di eventi come il Golden Gala. Insieme racconteranno l’atletica con competenza, passione e ritmo, anticipando emozioni e protagonisti del “Giro”.

A impreziosire il programma anche la presenza del giornalista Nicola Roggero di Sky Sport, profondo conoscitore del mondo olimpico e firma tra le più autorevoli nel racconto della corsa.

Sul palco sfileranno anche due giganti della preparazione atletica mondiale:

Renato Canova, allenatore simbolo del mezzofondo prolungato, che ha fatto scuola lavorando con i migliori atleti africani e portando la sua esperienza anche nello staff tecnico azzurro;

Massimo Pegoretti, mentore di Yeman Crippa, recordman e campione europeo dei 10.000 metri, oggi punto di riferimento per le nuove generazioni del mezzofondo italiano.

La serata del 25 luglio non sarà solo una celebrazione sportiva: riflettori puntati anche sul Premio Giornalistico Ypsigro, pensato da Tommaso Raimondo per valorizzare il legame tra sport, cultura e territorio. Il riconoscimento sarà consegnato a tre firme di spicco:

Fabio Bologna , direttore di Sport Web Sicilia;

, direttore di Sport Web Sicilia; Nicola Roggero di Sky Sport;

di Sky Sport; Manlio Viola, direttore responsabile di BlogSicilia.

Spazio anche alla memoria e all’impegno civile con il Premio Cristiana Matano, assegnato alla giornalista Valentina Bongiovanni. Il premio, promosso dall’associazione Occhiblu Onlus, ricorda la cronista prematuramente scomparsa e celebra le donne che raccontano il mondo con coraggio e sensibilità.

La serata si preannuncia come un mix di emozioni, ricordi, storie e passione, nel segno dello sport e della cultura. Castelbuono si conferma così non solo culla di un evento sportivo unico, ma anche spazio vivo di narrazione e condivisione.

L’appuntamento è fissato per venerdì 25 luglio in Piazza Margherita, per entrare nel cuore del Giro e vivere insieme l’attesa della gara di sabato 26.

Luogo: Piazza Margherita, CASTELBUONO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

