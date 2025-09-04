Si chiuderà ufficialmente domenica 7 settembre la 28esima edizione del Castelbuono Jazz Festival con aranno Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello, alle 19, all’atrio San Francesco. Saranno loro a suggellare questa intensa e partecipata edizione, che ha visto la partecipazione di artisti di grande spessore internazionale, tra tutti Joe Lovano, che ha visto la partecipazione di migliaia di spettatori provenienti dalle più svariate distanze, persino dal Giappone.





L’edizione di quest’anno è stata dedicata a due grandi della cultura del ‘900, Andrea Camilleri e Pino Daniele, ed è proprio la musica di Pino Daniele ad essere protagonista del concerto del trombettista Fabrizio Bosso (ingresso libero fino ad esaurimento posti). Nello spettacolo Bosso, infatti, ripercorre le diverse traiettorie musicali di Daniele, cercando di restituire un ritratto inedito del cantautore napoletano, puntando soprattutto sulle interpretazioni originali dei suoi celebri brani.





L’intenzione non è una semplice rilettura, bensì (ri)vestire una musica già grande ma con colori nuovi e autentici, facendo risuonare melodie straordinarie con la timbrica e la poesia di due eccezionali protagonisti del jazz contemporaneo. Il repertorio del concerto abbraccia un’ampia rosa di brani, dall’immancabile Napule è (1977) alla trascinante Je so’ pazzo (1979), la magia di Quanno chiove (1980); ma anche le più recenti Quando (1992) e le due perle del 1993 Allora sì e Sicily, quest’ultima registrata all’epoca con il jazzista americano Chick Corea, autore della musica alla quale Pino Daniele aggiunse il testo.





Intanto il direttore artistico del Castelbuono Jazz Festival, Angelo Butera, insieme al suo staff, è già al lavoro per l’edizione Winter del Castelbuono Jazz Festival in calendario già dal 19 dicembre e per il prossimo anno, concentrando l’attenzione su altri due giganti del jazz, John Coltrane e Miles davis, in occasione del loro centenario.

Luogo: Castelbuono

Tipo evento: Concerto

Ora: 19:00

Artista: Fabrizio Bosso

Prezzo: 0.00

