Sequestrata un'azienda

I carabinieri della compagnia di Bagheria e il nucleo operativo ecologico di Palermo hanno eseguito il sequestro preventivo di urgenza, nei confronti della ditta Real srl che opera nel settore del movimento terra.

Il provvedimento è stato emesso dalla procura di Palermo.

I componenti del consiglio di amministrazione della società, e il direttore dei lavori di sistemazione agraria sono indagati per il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti in concorso.

Secondo le indagini tra il 2015 e il 2017 la Real, titolare dell’autorizzazione per lo svolgimento di lavori di sistemazione agraria e rimodellamento geomorfologico e miglioramento agronomico, rilasciata dal Comune di Casteldaccia, in un fondo agricolo in Contrada Ciandrotto, avrebbe accatastato rifiuti speciali in un’area di quasi 8 mila metri quadrati.

La ditta avrebbe ricevuto da imprese locali, che operano nel settore delle costruzioni, e gestito abusivamente, anche con operazioni non autorizzate di deposito, ingenti quantitativi di rifiuti speciali non pericolosi (terre e rocce da scavo), realizzando un profitto illecito di 165.381 euro.

Nel corso dell’attività oltre al sequestro della ditta Real Srl anche delle somme che si trovavano sui conti correnti e depositi riconducibili alla società e agli indagati, sino al recupero della somma del profitto.