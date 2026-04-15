Un oggetto quotidiano che si trasforma in simbolo di identità, appartenenza e bellezza condivisa. È questa l’idea al centro di “E tu, cosa metti sul piatto?”, il workshop artistico partecipativo in programma giovedì 16 aprile presso la Città dei Ragazzi.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere la cultura della cittadinanza attiva, della memoria collettiva e della rigenerazione sociale attraverso il linguaggio universale dell’arte. Il laboratorio, aperto alla comunità in tutte le sue componenti, invita i partecipanti a reinterpretare il piatto come spazio creativo, capace di raccontare storie e visioni condivise.





Il progetto sarà realizzato in collaborazione con l’artista Bob Liuzzo (WeCatania) e si inserisce nel percorso promosso dal Patto Educativo Territoriale di San Cristoforo, in preparazione all’evento del 7 luglio 2026.

Le opere realizzate durante il workshop confluiranno in un’installazione artistica collettiva “il muro del piatto”, che sarà inaugurata il 7 luglio 2026 nell’ambito dell’evento “Memoria che diventa responsabilità”. L’appuntamento, di rilievo nazionale, segnerà il 50° anniversario della scomparsa dei “4 picciriddi” di San Cristoforo e il primo anniversario della firma del Patto Educativo di Comunità per lo sviluppo del territorio.





Dettagli dell’iniziativa:

Città dei Ragazzi – Via Gramignani 128, Catania

Giovedì 16 aprile 2026

10:00 – 13:00: attività riservata alle scuole (prenotazione obbligatoria)

15:00 – 20:00: attività aperta al pubblico (prenotazione obbligatoria)

L’iniziativa rappresenta un’occasione significativa per rafforzare il legame tra arte e impegno civico, valorizzando il ruolo della comunità nella costruzione di percorsi condivisi di crescita, inclusione e consapevolezza.

Contatti: 338 81101134

comunicazione@cittadeiragazzicatania.it | wecatania@gmail.com

Luogo: Città dei Ragazzi Catania, Via Gramignani, 128, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Workshop

Ora: 10:00

Info:

Prenotazione obbligatoria

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