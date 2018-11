Pietro Lo Monaco, numero uno del Catania ha detto la sua sulla presunta cessione del Palermo di Zamparini: “Per me è difficile capire cosa gli passa per la testa. Io penso che se devi vendere, lo fai e basta. Senza tutta questa pubblicità che non fa certamente bene a una squadra che ha la possibilità di andare in Serie A. Già da anni fa questo tira e molla che a mio avviso è controproducente”.

Un ritorno anche alla sua sfortunata esperienza in rosanero nell’anno della retrocessione: “Io ritengo che abbiamo acquistato ottimi giocatori. Faurlìn per esempio, ha fatto per anni il centrale di centrocampo del Boca, mica di una squadretta”.

“Fare calcio con Zamparini è impossibile, un’utopia, ecco qual è stato il problema. Tutti questi sbalzi d’umore vanno bene a casa propria – prosegue Lo Monaco a BlogSicilia -, non in un’azienda che necessita di solidità e investimenti. Quando arrivai a Palermo la mia intenzione era di migliorare la società, ma non me lo permise: è come i bambini che hanno il pallone e giocano con gli amici, ma quando vogliono interrompono il gioco”.

“Per i palermitani questo atteggiamento è una mancanza di rispetto. Catania e Palermo sono due grandi piazze, che dovrebbero sempre ambire a restare in Serie A. I rosanero potrebbero anche fare qualcosa in più, se lo fanno Atalanta, Sampdoria o Lazio non vedo perchè non ci dovrebbe credere anche il Palermo”.

Infine l’amministratore delegato etneo, parla della situazione del Catania: “Mercato? Se ci dovessero essere occasioni per migliorare effettivamente la rosa, non ci tireremo affatto indietro. Acquistare tanto per dire che si è comprato qualcuno, no”.

“Il ripescaggio? E’ impossibile ormai, dopo 15 giornate. Tuttavia la nostra battaglia legale continua sul fronte risarcimento danni per la mancata partecipazione al campionato di Serie B”.

LEGGI ANCHE:

PREPARTITA PALERMO – BENEVENTO