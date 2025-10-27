Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in qualità di Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale Infrastrutture e Reti 2014–2020 (PON-IR), organizza l’incontro: “L’evoluzione delle infrastrutture dei trasporti: aspetti ambientali e nuove occupazioni”, realizzato nell’ambito del PON-IR per raccontare come le infrastrutture finanziate dai fondi europei stiano trasformando il Sud Italia.

L’iniziativa intende evidenziare il ruolo delle infrastrutture come motore di sviluppo economico, sociale e culturale del Mezzogiorno e come leva concreta per la transizione ecologica e digitale delle reti locali, territoriali, aeroportuali e marittime. L’evento sarà un’occasione di approfondimento e confronto tra istituzioni, università e imprese, con un focus sugli impatti ambientali, le nuove competenze professionali e i risultati del Programma Operativo Nazionale Infrastrutture e Reti 2014–2020.





Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Catania, Enrico Trantino, e del Rettore dell’Università degli Studi di Catania, Enrico Foti, i lavori saranno introdotti da Francesco Corso, Responsabile della Comunicazione del PON Infrastrutture e Reti 2014–2020.

Seguirà un approfondimento dedicato a due case histories realizzate nell’ambito del Programma per le risorse idriche, a cura di Luca Mascolo, Presidente dell’Ente Idrico Campano, e Stefano Guccione, Direttore generale dell’ATO 5 Enna. Successivamente, l’attenzione si sposterà su un altro settore chiave: la movimentazione delle merci. Anche in questo caso, verranno illustrate due esperienze significative, presentate da Barbara Bottoni, Dirigente di Rete Ferroviaria Italiana.

Il sociologo Mario Morcellini, Professore emerito di comunicazione e processi culturali, La Sapienza Università di Roma, già Preside di Facoltà e Prorettore terrà una Lectio magistralis su “Comunicare il cambiamento”.





La parte conclusiva dell’incontro sarà dedicata a una tavola rotonda sul ruolo delle infrastrutture nella mobilità sostenibile e sull’impatto sociale delle nuove opere. Al dibattito parteciperanno Carlo Colloca, sociologo del territorio dell’Università di Catania; Brigida Morsellino, Direttore generale dell’ITS Academy Fondazione Mobilità Sostenibile e Logistica di Catania; Fabio Pressi*, Presidente di A2A E-Mobility e autore del saggio “Mobilità digitale” e Alessandro Rinaldi, Direttore del Centro Studi Tagliacarne di Unioncamere.

A moderare i lavori sarà il giornalista e divulgatore Marco Gisotti (RadioRai, La7).

L’elenco completo dei progetti che coinvolgono le diverse attività del PON Infrastrutture e Reti 2014-2020 è disponibile a questa pagina: https://ponir.mit.gov.it/

Luogo: Auditorium Concetto Marchesi del Palazzo della Cultura, Via Vittorio Emanuele II, 119, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Convegno

Ora: 10:30

