Dalle ore 9 nella sede della Presidenza della Regione in via Magliocco

Anche in Sicilia si celebra la settimana nazionale della Protezione Civile con una serie di eventi organizzato con l’obbiettivo di sensibilizzare la popolazione alle attività del Dipartimento di Protezione Civile e alle attività di prevenzione dai rischi naturali. Nell’ambito delle settimana dedicata alla Protezione Civile, si svolgerà domani a Palermo, nei locali della Presidenza della Regione Siciliana in via Magliocco dalle 9, il workshop “Beni Culturali: tutela e recupero in situazioni di emergenza”.

Le emergenze e le catastrofi ricorrenti rendono necessaria una riflessione sulle condizioni del patrimonio culturale e sulle tecniche d’intervento nelle situazioni emergenziali; ancora oggi, infatti, non si è sufficientemente diffusa e radicata la consapevolezza della necessità di porre in atto strategie di prevenzione. “In Sicilia si trova oltre il 35% del patrimonio nazionale di beni culturali – afferma Calogero Foti, Capo del Dipartimento regionale di Protezione Civile – . La verifica dei danni e l’organizzazione delle complesse attività di tutela e di recupero di preziosi beni quali tele, statue, arredi sacri, quadri, pale d’altare che in Sicilia sono particolarmente esposti a rischi naturali sia per la sismicità dei territori che per i potenziali eventi alluvionali, rappresenta oggi un’importante una priorità oltre che una linea di intervento molto importante nella gestione emergenziale”.

Un settore di grandissima importanza per la Sicilia. “Il Governo regionale – conclude Foti – , che sempre più sta investendo sulla valorizzazione dei beni culturali come volano per lo sviluppo economico della Sicilia, attraverso il confronto tra gli operatori addetti e i responsabili del DPC, del DRPC Sicilia, del Nucleo Operativo del Comando dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, del CEI per il patrimonio religioso, dell’UNESCO e del FAI, intende analizzare le esperienze maturate e approfondire le tecniche e gli interventi da adottare sia per quanto riguarda la prevenzione che il recupero e la salvaguardia in emergenza”.