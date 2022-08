L’ex sindaco e parlamentare ha fatto tappa nel Palermitano

Cateno De Luca si sente già presidente della Regione Siciliana. Ed è tornato a ribadirlo ieri nel suo tour nella provincia Palermitana dove ha fatto tappa a Partinico. Ironicamente ha ringraziato gli avversari politici, centrodestra e centrosinistra, per le loro candidature: “Per noi è stato un regalo”. In pratica ha sostenuto di avere già la vittoria in tasca: “Solo noi possiamo perdere”

“Non devo convincermi di nulla”

Quanta spavalderia o convinzione ci sia dietro le sue parole ovviamente solo l’interessato può saperlo nel suo intimo. Fatto sta che Cateno De Luca va avanti come un treno e non ha remore nel dire di essere convinto di essere già stato eletto dai siciliani. Il passare dei giorni, e l’avvicinarsi della competizione elettorale, al contrario sembra (almeno apparentemente) dargli sempre più convinzione: “Non ho più necessità di convincermi di nulla – ha detto alle domande dei giornalisti – ancora di più dopo il regalo che ci hanno fatto con la candidatura di Renato Schifani nel centrodestra. Dobbiamo solo avere la capacità di non sbagliare la campagna elettorale, ai miei sostenitori dico che possiamo perdere solo noi, solo se facciamo errori noi perché un regalo del genere più importante di quello che c’è stato fatto dall’avversario politico non ci poteva essere fatto”.

“La Chinnici? Non pervenuta”

De Luca ne ha anche per Caterina Chinnici, vincente alle primarie nella coalizione dei progressisti però ancora senza la certezza che potrà continuare a godere del sostegno del Movimento 5 Stelle dopo al crisi a livello nazionale. “C’è questa tensione che ormai è sempre più alle stelle – ha detto il candidato alla presidenza della Regione -, altro che 5 Stelle e 5 Stelle. Posso dire che sino ad ora Caterina Chinnici è non pervenuta. E questo è un altro regalo per noi dal momento che praticamente una parte politica importante non sta facendo campagna elettorale”.