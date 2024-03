L’annuncio della conduttrice di RaiUno

Arte, mare e street food. Un weekend a Palermo indimenticabile al punto che i luoghi visitati faranno presto parte della sua quotidianità. Lo ha deciso la conduttrice Caterina Balivo che ribadisce il suo amore per il capoluogo siciliano. E durante la puntata del suo programma La volta buona ha annunciato il suo trasferimento in città.

In un palazzo del centro storico







Balivo ha detto che andrà a vivere in un palazzo antico del centro storico, in quelle vie che raccontano il passato ed il presente di Palermo.

La dichiarazione d’amore per la Sicilia sui social

D’altronde, i giorni trascorsi in Sicilia con la sua famiglia sembrano proprio aver colpito nel cuore la conduttrice di Raiuno. A parlare chiaro è una raccolta fotografica pubblicata sui suoi social, che aveva condiviso scrivendo: “Ogni volta che vengo in Sicilia mi riprometto di tornarci più spesso. E giuro che stavolta lo farò: Sicilia bedda”. A completare un post, un cuoricino rosso, per sottolineare l’affetto che prova nei confronti dell’Isola in cui avrebbe trovato casa.

Galeotto fu il weekend col marito

Caterina Balivo è andata a Palermo in compagnia del marito Guido Brera lo scorso anno. Un weekend galeotto visto il recentissimo annuncio. La nota conduttrice Rai ed ex modella si è concessa un fine settimana a Palermo tra bellezze legate alla storia della città ma anche un viaggio fra cibo e dolce vita. Le sue foto hanno fatto il giro dei social, tra bellezze paesaggistiche e monumentali documentate dai post su Instagram della conduttrice campana.

Più volte nell’isola

La conduttrice napoletana ha già fatto tappa più volte in Sicilia. Prima in occasione del matrimonio della sorella, nel luglio del 2020. Un viaggio affascinante tra le Isole Egadi, anche in quel caso immortalate con decine di scatti pubblicati su Instagram. Poi lo scorso inverno, con un tour nel centro storico di Palermo, tra i monumenti e le prelibatezze culinarie. Tra le foto, quelle al Foro Italico, in piazza Marina, a Palazzo Abatellis e Palazzo Butera.