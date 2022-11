IN AEROPORTO

Mel Gibson è sbarcato a Palermo. Il popolarissimo attore, uno dei più famosi del mondo, è arrivato all’aeroporto Falcone e Borsellino. Il premio Oscar è assieme alla sua compagna, l’attrice Rosalind Ross e del l figlioletto di otto anni.









La vacanza

L’interprete di Braveheart e di moltissimi altri film di successo alloggerà nel capoluogo, e sarebbe venuto in Sicilia per una vacanza, anche se non si hanno conferme ufficiali. Quello che si sa è che, secondo alcune indiscrezioni, dovrebbe trascorrere qualche giorno all’Hotel delle Palme, in centro. Al suo arrivo decine di persone hanno riconosciuto il divo e hanno chiesto un selfie con lui.

Anche la pagina Facebook ufficiale dell’Aeroporto Internazionale Falcone\Borsellino ha dato il proprio benvenuto all’attore con un post. “Benvenuto a Palermo all’attore premio Oscar Mel Gibson”. A Palermo intanto decine di fan stanno passeggiando per il centro storico nella speranza di incrociare Gibson per chiedergli un autografo o una foto.

I vip scelgono la Sicilia

Sempre più vip scelgono la Sicilia come meta per vacanze e fese. Il compleanno di Madonna è Noto è stato un evento mondiale, i social scatenati così come i fan che non si sono persi un appuntamento del genere.

La popstar che gira in corso Vittorio Emanuele in mezzo agli splendidi palazzi barocchi ha fatto sognae ad occhi aperti tutti gli sfegatati appassionati della cantante italoamericana. Un evento che ha moltiplicato le presenze a Noto e Marzamemi

Il matrimonio dei Ferragnez

L’ultimo grande evento mediatico e social a Noto era stat certamente stato il matrimonio dell’influencer Chiara Ferragni e del cantante Fedez che si è celebrato nel settembre del 2018. In quell’occasione, Noto fu al centro del gossip: quel sì ha, comunque, consentito alla cittadina del Siracusano di aumentare il giro di affari e la sua popolarità.

A sposare la coppia fu l’allora sindaco, Corrado Bonfanti, che ha passato la mano nell’ottobre del 2021 a Corrado Figura. E’ probabile che il primo cittadino di Noto darà il benvenuto alla star della musica e magari non resisterà alla tentazione di un selfie con una delle popstar più affermate e longeve nel panorama della musica mondiale.