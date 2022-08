Nei giorni scorsi era circolata l’indiscrezione

Madonna festeggerà il suo compleanno in Sicilia, Sembra oramai una certezza almeno questa. Resta invece ancora da capire in quale località questi festeggiamenti avverranno. Nei giorni scorsi si era parlato di Noto, nel Siracusano, in queste ultime ore comincia a prendere quota una destinazione diversa. Pare che la pop star internazionale spegnerà le candeline a Marzamemi, piccolo e affascinante borgo marinaro in provincia di Siracusa.

Gli indizi sui social

Dopo essere atterrata all’aeroporto Fontanarossa di Catania, è stata “avvistata” a Noto e per le stradine di Marzamemi dove ha cenato in un noto ristorante della Balata, in piazza Regina Margherita. “Mambo siciliana” scrive Madonna su Instagram. Postando più storie con la bandiera tricolore.

Invitati top secret

Top secret sui nomi degli invitati ma anche il posto in cui la popstar alloggerà ma stando ad alcuni fonti Madonna avrebbe affittato palazzo Castelluccio. Non ci sono notizie ufficiali, neanche il Comune di Noto aveva ancora ricevuto comunicazioni anche perché, in occasioni del genere, sono previsti dei protocolli di sicurezza. Tornano, dunque, nel Siracusano, le celebrities, che si erano viste il mese scorso tra Siracusa e Marzamemi in occasione della sfilata di Dolce&Gabbana. In quell’occasione, a prendersi la scena è stata l’attrice americana, Sharon Stone, la vere regina dell’evento, durato 4 giorni.

Social e fan scatenati

Il compleanno di Madonna sarà un evento mondiale, i social sono già scatenati così come i fan che non intendono perdersi un appuntamento del genere. La popstar che gira in corso Vittorio Emanuele in mezzo agli splendidi palazzi barocchi fa sognare ad occhi aperti tutti gli sfegatati appassionati della cantante italoamericana. Un evento che moltiplicherà le presenze a Noto, rimasta a bocca asciutta nel periodo della sfilata di D&G.

Il matrimonio dei Ferragnez

L’ultimo grande evento mediatico e social nel Siracusano è certamente stato il matrimonio dell’influencer Chiara Ferragni e del cantante Fedez che si è celebrato nel settembre del 2018. In quell’occasione, Noto fu al centro del gossip: quel “sì” ha, comunque, consentito alla cittadina del Siracusano di aumentare il giro di affari e la sua popolarità.