l'evento internazionale alla grotta dei cordari di siracusa

C’erano le star internazionali del cinema e della tv alla alla mostra-collezione alta gioielleria firmata Dolce&Gabbana tenutasi alla Grotta dei Cordari, incastonata nel parco archeologico di Siracusa.

Tutti pazzi per Sharon Stone

Tutti gli occhi degli ospiti erano per la diva Sharon Stone, che ha indossato un top bustier bianco con dettagli in maglia drappeggiata abbinato a pantaloni di seta coordinati. Ha accessoriato il suo look con orecchini, collana e anello della collezione Dolce&Gabbana Alta Gioielleria. La star di Basic Istinct è stata accolta dai due stilisti italiani, Domenico Dolce e Stefano Gabbana, e si è concessa alle foto dei fan.

Cena a base di street food

Ha cenato, insieme agli altri, gustando lo street food siciliano. Insieme a lei il regista il regista premio Oscar, Giuseppe Tornatore e l’attrice inglese Helen Miller. Tra i Vip anche Kris Jenner, imprenditrice e star della televisione americana, madre di Kim Kardashian, Corey Gamble, personaggio televisivo afroamericano e dirigente d’azienda, compagno di Kris Jenner, Kitty Eleanor Spencer, modella e aristocratica britannica, primogenita di Charles Spencer, IX conte Spencer, e nipote di Lady Diana.

La nipote di Lady Diana

La modella ha indossato un abito senza spalline in pizzo dorato e dettagli a strati della Collezione Alta Moda. Ha accessoriato il suo look con orecchini e collana della Collezione Dolce&Gabbana Alta Gioielleria. Helen Mirren ha scelto un abito in chiffon di seta color fuscia completamente ricamato in paillettes. Ha esibito orecchini della Collezione Dolce&Gabbana Alta Gioielleria e una clutch Dolce Box con pave rosa. Kris Jenner ha indossato un abito tunica in pizzo nero a maniche lunghe. Ha accessoriato il look con orecchini e bracciali bijoux dorati.

Il concerto

Dopo la mostra dei preziosi, si è tenuto sul palco del Teatro greco di Siracusa un concerto con la pianista Aida Bousselma ed il soprano Mariam Battistelli.