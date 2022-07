l'evento più importante è sabato 8 luglio

Ci saranno ristori per i commercianti di Ortigia che la sera dell’8 luglio saranno costretti a chiudere per la sfilata di alta moda firmata Dolce&Gabbana. L’evento si terrà in piazza Duomo, dove sono in corso i lavori per l’allestimento della passarella, che si snoderà tra piazza Minerva e piazza Duomo.

Locali di Ortigia chiusi per la sfilata

Ortigia sarà praticamente blindata, le forze dell’ordine predisporranno un servizio di sicurezza imponente, per cui non sarà possibile lavorare per le numerose attività commerciali del centro storico, almeno nell’area comprendente la sfilata.

I Vip tra le vie del centro storico

Dunque, i titolari di ristoranti o pizzerie, che, magari speravano di avere nei propri locali Sharon Stone o Ben Affleck con la sua compagna, Jennifer Lopez e fare un selfie con loro, con tanto di autografo da sfoderare alla prima occasione, dovranno richiudere nel cassetto questo sogno.

Ristori per i commercianti

In compenso, avranno moneta sonante, che non guasta: la casa di moda, che non intende farsi nemici gli operatori commerciali di Ortigia, ha pensato di mettere sul piatto dei ristori, con l’obiettivo di compensare i mancati guadagni del sabato sera, tradizionalmente la giornata più fruttuosa, specie nel periodo estivo. L’evento è, comunque, piuttosto lungo: dal 7 all’11 luglio. Ed in città, non si parla d’altro: sui social è l’argomento di discussione più in voga.

Gli eventi tra Siracusa e Marzamemi

Ci saranno diversi momenti, tra cui un appuntamento, giorno 7, all’Antico mercato di Ortigia, poi la sfilata del sabato sera con epilogo finale a Fontane Bianche, in un locale notturno che ospiterà i Vip. Una nottata danzante che si preannuncia molto glamour. Il 10 luglio è previsto una sfilata a Marzamemi, uno dei borghi marinari più suggestivi della Sicilia, sulla punta estrema dell’isola. Ultimo giorno al Castello Maniace, la fortezza federiciana, uno dei fiori all’occhiello di Siracusa.