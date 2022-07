Siracusa si prepara alla sfilata di Dolce&Gabbana, montata passerella in Ortigia

02/07/2022

E’ in allestimento, in piazza Duomo, in Ortigia, la passarella per la sfilata delle modelle che sabato 9 luglio indosseranno gli abiti di Dolce&Gabbana. Un evento internazionale che riguarderà la città dal 7 al 13 luglio ma oltre il centro storico saranno interessate altre location come il castello Maniace, l’area archeologica della Neapolis, palazzo San Zosimo e le zone balneari del Minareto e di Fontane Bianche.

Tra le star attese Jennifer Lopez, Beyoncé ma ci saranno almeno 650 vip, alcuni dei quali arriveranno con gli yacht. Si parla anche di Ben Affleck, Sharon Stone e Monica Bellucci, che, qui, nell’estate del 1999 girò, tra le vie di Ortigia, piazza Duomo compresa, Malena di Giuseppe Tornatore.

Nel giorno della sfilata, Ortigia sarà blindatissima, l’amministrazione del sindaco di Siracusa, Francesco Italia, peraltro amico dei due stilisti, ha cambiato la viabilità. Negozi e bar chiusi nell’area di piazza Duomo per il grande evento ma i commercianti, come da accordi, saranno risarciti. A Siracusa, c’è grande attesa per questo appuntamento e le discussioni sono già iniziate sui social, tra tanti, che farebbero di tutto per essere lì, e chi, invece, critica l’evento.