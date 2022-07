attesa per la sfilata

In arrivo al porto di Siracusa il “Regina d’Italia”, il motoryacht di Stefano Dolce e Domenico Gabbana, gli stilisti italiani che dal 7 all’11 luglio organizzeranno degli eventi, tra Siracusa e Marzamemi, per presentare le loro collezioni.

Yacht dal valore di 50 milioni

Lo yacht prende il nome di quello che si fecero costruire nel 2006, con la differenza che quello nuovo, risalente al 2019, è più lungo di 14 metri. Il valore dell’imbarcazione si aggira intorno ai 50 milioni di euro.

La caratteristiche

Come riportato da Il Sole 24 Ore, il “Regina d’Italia”, battente bandiera italiana, è stato acquistato dai due stilisti attraverso una società di leasing. Ha ampi spazi che vogliono offrire contemporaneamente massima visibilità e privacy in tutti gli ambienti, sia esterni che interni. Tra le molte particolarità lo yacht conta due suite armatoriali, 4 cabine ospiti, una palestra e una piscina di 5 metri per due sul ponte sole.

Il sindaco sull’evento

“Il decennale dell’alta moda di Dolce e Gabbana a Siracusa, oltre ad una straordinaria opportunità di marketing e promozione dei nostri luoghi patrimonio dell’UNESCO, rappresenta – dice all’AGI il sindaco di Siracusa, Francesco Italia – un omaggio inedito alla nostra storia, a quell’intreccio di culture, esperienze e suggestioni che renderanno vita nelle preziose creazioni realizzate appositamente per l’evento dalle mani sapienti degli artigiani della maison. Una vetrina sul mondo per la nostra città che, grazie anche allo straordinario successo degli spettacoli classici a Teatro Greco , si candida ad essere capitale artistica e culturale del mediterraneo”.

I Vip

Tra le star attese Jennifer Lopez, Beyoncé ma ci saranno almeno circa 500 vip, alcuni dei quali arriveranno con gli yacht. Si parla anche di Ben Affleck Sharon Stone e Monica Bellucci, che, qui, nell’estate del 1999 girò, tra le vie di Ortigia, piazza Duomo compresa, Malena di Giuseppe Tornatore.

Il programma

Ci saranno diversi momenti, tra cui un appuntamento, giorno 7, all’Antico mercato di Ortigia, poi la sfilata del sabato in piazza Duomo dove sono in corso i lavori di montaggio della passarella. Dopo la sfilata, gli ospiti di Dolce&Gabbana si recheranno a Fontane Bianche, in un locale notturno che ospiterà i Vip. Una nottata danzante che si preannuncia molto glamour. Il 10 luglio è previsto una sfilata a Marzamemi, uno dei borghi marinari più suggestivi della Sicilia, sulla punta estrema dell’isola. Ultimo giorno al Castello Maniace, la fortezza federiciana, uno dei fiori all’occhiello di Siracusa.