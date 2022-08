appuntamento per il 16 agosto

Secondo alcune indiscrezioni la star della musica Madonna festeggerà a Noto il suo 64esimo compleanno. La cantante americana di origini italiane spegnerà le candeline il 16 agosto.

Invitati top secret

Top secret sui nomi degli invitati ma anche il posto in cui la popstar alloggerà ma stando ad alcuni fonti Madonna avrebbe affittato palazzo Castelluccio. Non ci sono notizie ufficiali, il Comune di Noto non ha ancora ricevuto comunicazioni anche perché, in occasioni del genere, sono previsti dei protocolli di sicurezza.

Tornano, dunque, nel Siracusano, le celebrities, che si erano viste il mese scorso tra Siracusa e Marzamemi in occasione della sfilata di Dolce&Gabbana. In quell’occasione, a prendersi la scena è stata l’attrice americana, Sharon Stone, la vere regina dell’evento, durato 4 giorni.

Social e fan scatenati

Il compleanno di Madonna è Noto sarà un evento mondiale, i social sono già scatenati così come i fan che non intendono perdersi un appuntamento del genere.

La popstar che gira in corso Vittorio Emanuele in mezzo agli splendidi palazzi barocchi fa sognare ad occhi aperti tutti gli sfegatati appassionati della cantante italoamericana. Un evento che moltiplicherà le presenze a Noto, rimasta a bocca asciutta nel periodo della sfilata di D&G.

Il matrimonio dei Ferragnez

L’ultimo grande evento mediatico e social a Noto è certamente stato il matrimonio dell’influencer Chiara Ferragni e del cantante Fedez che si è celebrato nel settembre del 2018. In quell’occasione, Noto fu al centro del gossip: quel sì ha, comunque, consentito alla cittadina del Siracusano di aumentare il giro di affari e la sua popolarità.

A sposare la coppia fu l’allora sindaco, Corrado Bonfanti, che ha passato la mano nell’ottobre del 2021 a Corrado Figura. E’ probabile che il primo cittadino di Noto darà il benvenuto alla star della musica e magari non resisterà alla tentazione di un selfie con una delle popstar più affermate e longeve nel panorama della musica mondiale.