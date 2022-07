106 modelle sfileranno nella passerella realizzata in piazza

“Amiamo la Sicilia, i colori, le pietre, i suoni, il feeling con le persone”. Lo hanno detto Domenico Dolce e Stefano Gabbana nel corso dell’incontro con i giornalisti prima della sfilata che si terrà questa sera in piazza Duomo, a Siracusa.

I due stilisti “Ci sarà il sacro, la fede, la famiglia e la Sicilia”

I due stilisti appassionati di Luchino Visconti, del Gattopardo e di Mascagni e della Cavalleria Rusticana hanno preannunciato uno dei temi della serata.

“Ci sarà il sacro, la fede, la famiglia e naturalmente la Sicilia. Il colore predominante sarà il nero nell’immaginario collettivo le donna siciliane vestono di nero: il nero è sensuale ma anche mamma”.

Ci sarà anche il bianco. “Il bianco della pietra: siamo- hanno detto gli stilisti- nella culla del barocco. In una delle piazze più belle al mondo. E poi i colori della Sicilia arancio, giallo, verde”.

Omaggio a Santa Lucia

Nel corso della sfilata ci sarà un omaggio alla patrona, la siracusana Santa Lucia.

“Celebriamo Santa Lucia, patrona di Siracusa con un tributo alla Santa: un abito d’oro – hanno detto- e d’argento che riprende l’immagine del simulacro”. Gli stilisti hanno sottolineato di voler celebrare l’Italia: “Viviamo in un Paese bellissimo e noi vogliamo raccontare la storia dell’Italia che amiamo. L’alta moda deve sorprendere. L’Alta moda è un’esperienza. Una sfida continua. Ma non è solo un abito: è anche Ortigia, è un arancino”.

E concludono: “Siamo partiti da un centinaio ed oggi ospitiamo a Siracusa circa 750 persone che arrivano da tutto il mondo”.

Attesa per la sfilata, parata di stelle a Siracusa

C’è attesa per gli abiti che indosseranno le 106 modelle che sfileranno nella passerella realizzata in piazza. I due stilisti celebrano a Siracusa il decennale dell’Alta moda del brand. Attesa anche per le celebrities come Jennifer Lopez e Christian Bale. Ma anche Mariah Carey, Sharon Stone e Monica Bellucci nella location dell’evento.