La conduttrice Caterina Balivo a Palermo tra street food, arte e natura

07/03/2023

La conduttrice televisiva Caterina Balivo è stata avvistata a Palermo. In Sicilia si gode sopratutto il cibo e i bei posti come rivela in un post sui social in cui pubblica le foto del suo viaggio in terra sicula.

Il giro di Caterina Balivo a Palermo tra cibo e monumenti

Caterina Balivo è andata a Palermo in compagnia del marito Guido Brera. La nota conduttrice Rai ed ex modella si è concessa un fine settimana a Palermo tra bellezze legate alla storia della città ma anche un viaggio fra cibo e dolce vita. Le sue foto hanno fatto il giro dei social, tra bellezze paesaggistiche e monumentali documentate dai post su Instagram della conduttrice campana. “Ogni volta che vengo in Sicilia mi riprometto di tornarci più spesso, e giuro che stavolta lo farò: Sicilia bedda”. Questo si legge sul profilo Instagram di Caterina Balivo dopo la sua visita al capoluogo siciliano dei giorni scorsi.









Lo street food e le foto su Instagram

E il racconto di Caterina Balivo è tutto un programma. “Pranzo a Sant Erasmo, gelato al caffè da Ilardo. Poi la foto accanto al Palchetto della Musica. “E’ troppo bello e dovevo farvelo vedere”, scrive. Poi la Balivo a Palermo si è concessa anche una tisana al ginger a Le Cattive, all’interno del magnifico Palazzo Butera. Poi un aperitivo fatto di panino con la milza e un bicchiere di Lamúri da Prospero. “Perché lo so che volete sapere dove ho mangiato”, continua. Non sono mancate quindi le soste food, tutte descritte nel post pubblicato da Balivo ma anche le soste tra le bellezze di Palermo, soprattutto vicino al mare. Sono tantissimi i vip che scelgono Palermo e la Sicilia in generale per trascorrere qualche giorno di relax immersi nella bellezza delle città o della natura siciliana. Solo l’inizio visto che in estate si aspetta già il pienone di personaggi famosi.