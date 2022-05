Party esclusivo

“Oggi è il mio compleanno e sono così grata di festeggiarlo nel mio bellissimo paese con la mia famiglia e i miei amici. Vi amo tutti e grazie per i vostri desideri”. Lo scrive l’influencer più seguita d’Italia Chiara Ferragni nel suo 35esimo compleanno che ha scelto di festeggiare a Palermo, nell’esclusiva location di Villa Igiea.

Tutto pronto per la festa

E’ tutto pronto per l’esclusiva festa di compleanno di Chiara Ferragni che si terrà nella storica villa palermitana con trecento ospiti. La Fegrragni e Fedez, suo compagno, ieri sono atterrati a Palermo dopo aver preso un volo di linea da Milano con i figli Leone e Vittoria. Tanti i curiosi all’aeroporto. Nello stesso aereo c’era anche la sorella più piccola di Chiara, Valentina.

Innamorati dell’isola

“Ready for Sicily”. Ha iniziato così l’imprenditrice digitale il suo tour fotografico sui social per il suo compleanno palermitano. Tra i Ferragnez e la Sicilia c’è un legame speciale visto che si sono sposati nel 2018 alla a Noto e ogni estate buona parte delle vacanze le trascorre nell’Isola. Ora anche il compleanno e nel menù di stasera curato dallo chef Pierangelini – tra le altre prelibatezze – sono previsti gambero rosso in salsa ai frutti rossi e pescato del giorno ai profumi mediterranei.

Gli ospiti del compleanno

L’imprenditrice ha riservato Villa Igiea per tutti i suoi ospiti. Tra i vip le influencer Chiara Biasi, Veronica Ferraro e Flavia Arditi, anche loro seguitissime su Instagram per un totale di oltre cinque milioni di follower. La famiglia Ferragni arriverà in mattinata. Ci sarà il padre Marco Ferragni, la madre Marina Di Guardo che in città resterà almeno fino a martedì 10 maggio per la presentazione del libro “Dress Code rosso sangue”,la sorella di Chiara, Francesca incinta del primo figlio e i cognati Luca Vezil e Riccardo Nicoletti. A Palermo è caccia al selfie in queste ore e sono apparse diverse foto soprattutto di Veronica Ferraro ai Quattro Canti e sulle terrazze del ristorante Seven.